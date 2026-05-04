Các lối vào trung tâm TPHCM ken đặc người, xe trong sáng đầu tuần sau lễ

TPO - Sáng 4/5, bắt đầu ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, các cửa ngõ, trục đường hướng về trung tâm TPHCM ghi nhận lượng phương tiện tăng mạnh, dòng xe di chuyển chậm.

Theo ghi nhận, từ đầu giờ sáng 4/5, các tuyến đường chính dẫn vào khu vực trung tâm TPHCM đã đông kín phương tiện.

Tại khu vực phía Tây, trục đường Võ Văn Kiệt hướng vào trung tâm thành phố ghi nhận mật độ xe tăng cao. Ở nút giao Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông, dòng xe máy nối dài, di chuyển chậm do lượng phương tiện dồn về cùng thời điểm tăng nhanh.

Xe máy xếp hàng dài di chuyển chậm trên đường Võ Văn Kiệt (đoạn qua nút giao Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông, phường Chợ Lớn).

Lưu lượng phương tiện gia tăng đột biến khiến giao lộ Võ Văn Kiệt - Hải Thượng Lãn Ông quá tải trong giờ cao điểm sáng.

Trong khi đó, ở khu vực phía Nam, lưu lượng xe từ các phường, xã đổ về trung tâm thành phố qua các cầu như Nguyễn Tri Phương, cầu Chữ Y, cầu Nguyễn Văn Cừ… tăng mạnh. Tại một số điểm, phương tiện phải nhích từng đoạn ngắn trong khung giờ cao điểm sáng.

Dòng xe nối đuôi xếp hàng dài di chuyển qua cầu Nguyễn Tri Phương (hướng từ quận 8 cũ vào trung tâm TPHCM). Trong khi đó, ở hướng ngược lại, giao thông rất thông thoáng.

Khu vực cầu chữ Y (hướng từ phường Chánh Hưng vào trung tâm TPHCM).

Khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh vào trung tâm phường Sài Gòn vào sáng 4/5.

Tương tự, tại cửa ngõ phía Đông, các điểm giao thông quan trọng như khu vực nút giao Hàng Xanh, đường Nguyễn Gia Trí hay vòng xoay Điện Biên Phủ đều rơi vào tình trạng đông đúc kéo dài.

Anh Trần Minh Hoàng (29 tuổi, ngụ phường An Lạc) cho biết sáng 4/5, khi người dân đồng loạt quay lại học tập, làm việc sau kỳ nghỉ, mật độ phương tiện trên đường đã trở lại mức đông đúc như ngày thường trước lễ.

“Sáng nay xe đông ngay từ sớm trên đường Võ Văn Kiệt. Xe máy chen chúc, phải di chuyển chậm nên thời gian đi từ nhà đến công ty kéo dài thêm khoảng 5 - 10 phút so với thường ngày”, anh Hoàng chia sẻ.

Hàng nghìn phương tiện xếp hàng di chuyển qua khu vực vòng xoay Điện Biên Phủ vào sáng 4/5.

Trong khi đó, chị Hải Ngọc (31 tuổi, ngụ phường Phú Định) cho hay tại nhiều nút giao, dòng xe xếp hàng dài chờ đèn đỏ, không còn cảnh thông thoáng như những ngày nghỉ lễ trước đó.

“Ngày đầu đi làm lại nên ai cũng ra đường sớm, thành ra các giao lộ đều đông kín xe, di chuyển khá chậm”, chị Ngọc nói.

Đường Nguyễn Gia Trí trong khung giờ cao điểm sáng.

Việc người dân đồng loạt quay lại học tập, làm việc sau kỳ nghỉ lễ khiến lưu lượng phương tiện tại TPHCM tăng đột biến trong buổi sáng đầu tuần. Dù không xảy ra ùn tắc kéo dài, nhiều điểm nóng giao thông vẫn ghi nhận tình trạng quá tải cục bộ. Đây là diễn biến thường thấy sau các kỳ nghỉ dài, cho thấy áp lực lớn lên hạ tầng giao thông đô thị tại TPHCM.

​