Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Mang vàng giả đi cầm cố

Cảnh Kỳ

TPO - Hai đối tượng đến tiệm vàng ở Vĩnh Long mua sợi dây chuyền 5 chỉ. Ba ngày sau, cả hai đem 1 sợi dây chuyền giả giống sợi đã mua đến cầm cố, khi đang nhận tiền thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (SN 1999) và Nguyễn Văn Thành (SN 1983, cùng trú tỉnh Đồng Nai), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

vl.jpg
vl1.jpg
Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Trước đó, ngày 26/4, Hùng và Thành đến tiệm vàng ở xã Cái Ngang (Vĩnh Long) mua sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 5 chỉ. Đến ngày 29/4, Hùng và Thành đem 1 sợi dây chuyền có trọng lượng và ký hiệu giống sợi dây chuyền đã mua đến cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện vàng giả nên chủ tiệm vàng đã thông báo đến Công an xã Cái Ngang. Nhận tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường, phân công, bố trí lực lượng. Khi Hùng đang nhận tiền thì lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Ngoài ra, Thành còn khai nhận, ngày 25/4 đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm vàng nêu trên với số tiền 50 triệu đồng.

Cảnh Kỳ
#lừa đảo #vàng giả #công an #Vĩnh Long #điều tra #chiếm đoạt

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe