Mang vàng giả đi cầm cố

TPO - Hai đối tượng đến tiệm vàng ở Vĩnh Long mua sợi dây chuyền 5 chỉ. Ba ngày sau, cả hai đem 1 sợi dây chuyền giả giống sợi đã mua đến cầm cố, khi đang nhận tiền thì bị công an khống chế, bắt giữ.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tạm giữ hình sự Lê Văn Hùng (SN 1999) và Nguyễn Văn Thành (SN 1983, cùng trú tỉnh Đồng Nai), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Trước đó, ngày 26/4, Hùng và Thành đến tiệm vàng ở xã Cái Ngang (Vĩnh Long) mua sợi dây chuyền vàng 24K, trọng lượng 5 chỉ. Đến ngày 29/4, Hùng và Thành đem 1 sợi dây chuyền có trọng lượng và ký hiệu giống sợi dây chuyền đã mua đến cầm cố nhằm chiếm đoạt tài sản.

Phát hiện vàng giả nên chủ tiệm vàng đã thông báo đến Công an xã Cái Ngang. Nhận tin báo, công an nhanh chóng đến hiện trường, phân công, bố trí lực lượng. Khi Hùng đang nhận tiền thì lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.



Ngoài ra, Thành còn khai nhận, ngày 25/4 đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chủ tiệm vàng nêu trên với số tiền 50 triệu đồng.

