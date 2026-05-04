Khởi tố tài xế trong vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong ở Đà Nẵng

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (SN 1994, trú xã Thăng Điền) – chủ phương tiện liên quan.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1/5/2026, tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy xe ô tô đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm, xử lý vụ việc theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ô tô BKS 92A-265.04 chở theo hai em T.H.T (SN 2009) và D.A.K (SN 2010) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 01 của cây xăng trên để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Sau khoảng 15 phút được dập tắt, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện hai em T.H.T và D.A.K đã tử vong trong xe, xe ô tô BKS 92A-265.04 bị cháy trơ khung, nội thất bị thiêu rụi; 1 trụ bơm xăng bị cháy hoàn toàn.

Công an khởi tố, bắt giam Võ Nguyễn Duy An

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

