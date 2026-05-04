Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố tài xế trong vụ cháy ô tô khiến 2 người tử vong ở Đà Nẵng

Hoài Văn

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”. Đồng thời, Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (SN 1994, trú xã Thăng Điền) – chủ phương tiện liên quan.

Ngày 4/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố (CATP) Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (SN 2002, trú xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo Điều 313 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, Cơ quan CSĐT CATP đang tiếp tục xác minh, củng cố tài liệu để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (SN 1994, trú xã Thăng Điền) – chủ phương tiện liên quan.

chay-xe-o-to-2.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 25 phút ngày 1/5/2026, tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy xe ô tô đặc biệt nghiêm trọng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng đã khẩn trương triển khai lực lượng đến hiện trường, phối hợp Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 6, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH CATP cùng Công an xã Thăng Điền tổ chức khám nghiệm, xử lý vụ việc theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển xe ô tô BKS 92A-265.04 chở theo hai em T.H.T (SN 2009) và D.A.K (SN 2010) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15 giờ 20 phút, khi xe dừng tại trụ bơm xăng số 01 của cây xăng trên để tiếp nhiên liệu, An vẫn để xe nổ máy và rời khỏi xe. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, phần cốp phía sau xe bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội. Sau khoảng 15 phút được dập tắt, lực lượng tham gia chữa cháy phát hiện hai em T.H.T và D.A.K đã tử vong trong xe, xe ô tô BKS 92A-265.04 bị cháy trơ khung, nội thất bị thiêu rụi; 1 trụ bơm xăng bị cháy hoàn toàn.

tai-xe.jpg
Công an khởi tố, bắt giam Võ Nguyễn Duy An

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT CATP xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển, dẫn đến nguy cơ cháy nổ đặc biệt cao.

Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hoài Văn
#cháy xe #Đà Nẵng #khởi tố #bắt giam #tử vong #công an #cây xăng #pin #phòng cháy chữa cháy

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe