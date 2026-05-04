Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Rúng động Quảng Trị: Nghi con trai sát hại mẹ, cha trọng thương

Hoàng Nam

TPO - Một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) khiến người vợ tử vong, người chồng bị thương. Nghi phạm được xác định là con trai của nạn nhân và đã bị bắt giữ.

Sáng 4/5, UBND phường Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng làm 1 người tử vong, 1 người khác bị thương.

5abd7ef8-dee0-4e86-b947-1e364fdb001b.png
Nghi phạm bị bắt giữ trong đêm.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 3/5 tại thôn Đức Môn. Theo Camera an ninh công cộng, khoảng 22 giờ tối ngày 3/5 đối tượng từ ngoài về nhà, đến khoảng 23 giờ thì người mẹ chạy từ nhà ra và gục chết giữa sân, còn đối tượng bỏ chạy ra khỏi nhà và bị bắt giữ trong đêm.

Khi sự việc xảy ra, người dân địa phương nhanh chóng trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an sau đó có mặt tại hiện trường, tổ chức khám nghiệm và triển khai các biện pháp nghiệp vụ.

Bước đầu xác định, nạn nhân tử vong là người vợ trong gia đình, người chồng bị thương và đã được đưa đi cấp cứu. Đáng chú ý, vụ việc có liên quan đến người con trai của cặp vợ chồng này.

img-1393.jpg
Hàng xóm láng giềng đang hỗ trợ gia đình làm đám tang cho người mẹ.

Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thông tin chi tiết về diễn biến vụ án cũng như nguyên nhân cụ thể. Tuy nhiên, theo phản ánh từ một số người dân địa phương, nghi phạm được cho là có biểu hiện nghiện ma túy nặng trong thời gian dài.

Vụ việc đang được các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoàng Nam
#Đồng Hới #Quảng Trị #án mạng #con trai #điều tra #ma tuý #tử vong #chồng bị thương

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe