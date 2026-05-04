Bạn gái Leonardo DiCaprio diện váy xuyên thấu

TPO - Vittoria Ceretti gây chú ý tại bữa tiệc tiền Met Gala của vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos với chiếc váy xuyên thấu táo bạo, gần như phô bày trọn vẹn vóc dáng siêu mẫu.
Người đẹp 9X diện váy không tay xuyên thấu màu đen với những họa tiết hoa nhỏ xinh. Trang phục "mặc như không" giúp cô khoe gần như trọn vẹn thân hình mảnh mai cao 1,78 m. Ảnh: BackGrid
Cũng chọn váy đen ôm sát cơ thể, Kendall Jenner lại kín đáo và thanh lịch hơn. Ảnh: BackGrid
Nicole Kidman trông bóng bẩy trong bộ vest đen kết hợp với áo sơ mi trắng cổ mở. Theo Variety, vợ chồng tỷ phú Amazon gửi lời mời đến loạt khách VIP qua email, trong đó có hình ảnh mang chủ đề vũ trường. Ảnh: BackGrid.
Romeo Beckham được vệ sĩ hộ tống đến sự kiện. Nam người mẫu cũng chọn trang phục đen, kết hợp áo khoác da bóng với quần ống rộng và phụ kiện dây xích. Ảnh: BackGrid.
Cặp chị em huyền thoại quần vợt Venus và Serena Williams đều được chồng hộ tống đi dự tiệc. Ảnh: GC
Người mẫu Grace Ann Nader (trái) và Laura Harrier đều theo đuổi diện mạo quyến rũ, nhưng mang phong cách khác nhau. Harrier nhận được nhiều lời khen hơn nhờ vẻ thanh lịch, sang trọng. Ảnh: GC