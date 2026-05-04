Số phận bộ phim đang thua lỗ hàng chục tỷ đồng sau nỗ lực giải cứu của Thanh Thúy

TPO - Không phải nhà sản xuất kiêm diễn viên nào cũng sẵn sàng trực tiếp đến rạp, đối diện phản hồi thật từ người xem trong thời điểm tác phẩm gặp bất lợi như cách diễn viên Thanh Thúy đang làm.

'Trùm sò' cải thiện doanh thu

Từ vị trí đứng cuối trong cuộc đua 5 phim ra rạp dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, Trùm sò của Đức Thịnh vượt khó thành công khi kịp tiến lên vị trí thứ 4 về doanh thu bán vé trong ngày 3/5. Riêng ngày 3/5, tác phẩm thu hơn 1,3 tỷ đồng với 600 suất chiếu. Số suất chiếu của phim cũng nhích dần từ đầu kỳ nghỉ.

Hôm 1/5, phim chỉ có hơn 500 suất chiếu toàn quốc. Theo khảo sát, đầu mùa phim, các cụm rạp thường chỉ bố trí một suất/ngày cho Trùm sò. Tuy nhiên ngày 3/5, một số nơi đã nâng lên 7-8 suất ở đủ mọi khung giờ.

Trùm sò tăng nhẹ suất chiếu, doanh thu vượt 12 tỷ đồng nhờ nỗ lực cứu phim của ê-kíp.

Trùm sò có bước tiến trên bảng xếp hạng doanh thu nhờ nỗ lực giải cứu bộ phim bền bỉ của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh. Nữ diễn viên liên tục xuất hiện tại các rạp chiếu để livestream giao lưu cùng khán giả, trực tiếp có mặt ở quầy vé và gặp gỡ từng người để kêu gọi mọi người ra rạp ủng hộ tác phẩm. Thậm chí, Thanh Thuý chuẩn bị cả đồ hoá trang, phụ kiện để thu hút người xem.

Đoàn phim Trùm sò những ngày qua cũng miệt mài tham gia cinetour ở các tỉnh miền Tây và Đà Lạt. Theo Thanh Thúy, đường thu hồi vốn của phim còn dài.

Trên mạng xã hội, một số người chia sẻ khoảnh khắc suất chiếu chỉ vỏn vẹn 3 người xem nhưng Thanh Thúy vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp, chủ động trò chuyện, gửi lời cảm ơn và chuẩn bị quà nhỏ cho từng khán giả. Không phải nhà sản xuất kiêm diễn viên nào cũng sẵn sàng trực tiếp đến rạp, đối diện phản hồi thật từ người xem trong thời điểm tác phẩm gặp bất lợi.

Các buổi livestream của Thanh Thúy duy trì khoảng 1.000 người xem ổn định, với lượng tương tác liên tục.

Thanh Thúy lăn xả để Trùm sò cải thiện doanh thu.

Trên mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ sự trân trọng với tinh thần làm nghề nghiêm túc của Thanh Thúy. Cách quảng bá phim của Thanh Thúy - Đức Thịnh khá truyền thống nhưng không có nghĩa kém hiệu quả, hướng đến tệp khán giả không quá quan tâm drama hay review, nhưng lại dễ tin vào sự gần gũi. Hình ảnh nữ diễn viên xuất hiện rất tự nhiên, chân thành, giúp bộ phim dễ tạo thiện cảm.

Tuy nhiên, nếu tính đường dài, các hoạt động này chủ yếu hỗ trợ về mặt truyền thông, khó tạo ra sự bứt phá nếu bản thân bộ phim không duy trì được sức hút ổn định.

Cú ngã với đạo diễn trăm tỷ

Thanh Thúy thừa nhận bản thân kiệt sức, nhưng "còn người còn tát". “Tôi sản xuất phim trong vòng một năm, nhưng sự chuẩn bị kéo dài 7 năm qua. Cảm xúc của tôi dành cho tác phẩm này nhiều lắm nên muốn đến tận nơi, nghe cảm nhận của khán giả. Nếu khen, đó là lời động viên cho tôi. Còn chê thì đó là bài học", Thanh Thúy chia sẻ.

Theo Thanh Thúy, việc cố gắng mỗi ngày ra rạp chào mời khán giả nhằm mục đích phim thu hồi được vốn và có lời. Nữ diễn viên cố gắng không chỉ cho bản thân mà đằng sau đó còn hơn 100 người trong ê-kíp. “Tôi không muốn bộ phim này làm cho anh Đức Thịnh buồn vì doanh thu”, Thanh Thúy nói.

Ra mắt ngày 24/4, Trùm sò của vợ chồng Thanh Thúy - Đức Thịnh phải cạnh tranh cùng lúc với 4 tác phẩm Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng, Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8 và Anh hùng. Bộ phim nhanh chóng tụt xuống cuối đường đua với doanh thu lẹt đẹt khoảng 10 tỷ đồng sau một tuần ra rạp.

Thành tích kém cỏi của Trùm sò hiện tại là cú ngã đau với gia đình Thanh Thúy - Đức Thịnh.

Đức Thịnh từng có những tác phẩm doanh thu trăm tỷ đồng như Siêu sao siêu ngố hay Trạng Quỳnh. Thành tích kém cỏi của Trùm sò hiện tại là cú ngã đau với nam đạo diễn. Trùm sò mang sắc thái pha trộn giữa chất liệu dân gian hài hước và nhịp sống hiện đại. Bộ phim quy tụ Doãn Quốc Đam, Phương Nam, Hoa hậu Mai Phương.

Ở góc độ chuyên môn, tác phẩm gặp hạn chế ở nhịp phim, tạo hình nhân vật tạo cảm giác "ước lệ” kiểu sân khấu và một số vai nhỏ trong phim chưa được xây dựng chặt chẽ. Đặt trong cuộc đua 5 phim cùng ra rạp, chất lượng kịch bản của Trùm sò chỉ dừng ở mức trung bình. Vì vậy, doanh thu hơn 12 tỷ đồng đến hiện tại không phải con số quá sốc.

Mùa phim 30/4 tưởng như bùng nổ doanh thu nhưng lại kết thúc trong ảm đạm, không tác phẩm nào chạm ngưỡng 100 tỷ đồng sau kỳ nghỉ lễ (trừ Phí Phông ra mắt sớm hơn hẳn 4 tác phẩm còn lại). Thực tế cho thấy cuộc đua phòng vé ngày càng khốc liệt, phim ra rạp trong kỳ nghỉ dài cũng chưa chắc thắng, thậm chí lại bị ghìm chân nhau về suất chiếu khi số lượng phim quá nhiều.

Chiến lược truyền thông hay khả năng xoay xở linh hoạt của ê-kíp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện doanh thu một tác phẩm.