Nghỉ lễ 30/4 – 1/5: Tai nạn sinh hoạt tăng sốc

TPO - Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 năm nay tai nạn giao thông giảm nhưng tai nạn sinh hoạt lại tăng mạnh, kéo theo áp lực điều trị nội trú gia tăng. Dữ liệu từ Bệnh viện Chợ Rẫy cho thấy, xu hướng dịch chuyển nguy cơ chấn thương trong cộng đồng, đặt ra cảnh báo mới về an toàn từ đời sống thường nhật.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận trung bình 272 trường hợp mỗi ngày trong dịp lễ

Trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 3/5/2026), trung bình mỗi ngày Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 272 bệnh nhân vào cấp cứu. Tổng số ca tai nạn giao thông ghi nhận là 154 trường hợp, tương đương khoảng 39 ca mỗi ngày. Dù vẫn chiếm tỷ lệ cao, con số này đã giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước.

Ngược lại, tai nạn sinh hoạt lại tăng mạnh tới 42,4% so với cùng kỳ năm trước. Bệnh viện đã ghi nhận 49 ca trong kỳ nghỉ, trung bình 12 ca mỗi ngày. Đây là mức tăng đáng lo ngại, phản ánh nguy cơ chấn thương ngay trong môi trường gia đình và sinh hoạt thường ngày. Các trường hợp đả thương cũng ghi nhận 21 ca, trong khi ngộ độc là 13 ca, trung bình 3 ca mỗi ngày.

Áp lực điều trị thể hiện rõ ở số bệnh nhân nội trú. Tính đến sáng 4/5, Bệnh viện Chợ Rẫy có 1.895 bệnh nhân đang điều trị, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm trước. Trong 4 ngày, có 1.010 bệnh nhân nhập viện (trung bình 253 ca/ngày) và 884 trường hợp xuất viện. Công suất giường bệnh toàn viện đạt 75,8%, nhưng nhiều khoa vượt ngưỡng 100%, cho thấy tình trạng quá tải cục bộ, đặc biệt ở các chuyên khoa thần kinh, nội tiết, ngoại khoa.

Bên cạnh đó, tổng số ca phẫu thuật cấp cứu là 137 lượt, giảm 21,8% so với năm trước. Các chuyên khoa có số ca phẫu thuật nhiều gồm ngoại tiêu hóa (36 ca), thần kinh (33 ca) và chấn thương chỉnh hình (27 ca). Dù số ca mổ giảm, khối lượng điều trị nội trú tăng cho thấy xu hướng bệnh nhân nặng cần theo dõi dài ngày nhiều hơn.

Một điểm đáng chú ý khác là lượng máu sử dụng trong kỳ nghỉ đạt 439 đơn vị, giảm khoảng 20,8% so với cùng kỳ. Điều này phần nào phản ánh số ca chấn thương nặng do tai nạn giao thông giảm, song không làm giảm áp lực chung lên hệ thống điều trị.

Tổng thể, bức tranh y tế dịp lễ năm nay cho thấy tín hiệu tích cực từ việc giảm tai nạn giao thông, nhưng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn sinh hoạt – một nguy cơ đang gia tăng nhanh chóng. Khi người dân dành nhiều thời gian ở nhà hoặc tham gia các hoạt động cá nhân, nguy cơ chấn thương từ những tình huống tưởng chừng đơn giản lại trở nên phổ biến hơn.

Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh việc tiếp tục kiểm soát an toàn giao thông, cộng đồng cần chú ý đảm bảo an toàn trong sinh hoạt, từ phòng chống té ngã, tai nạn lao động gia đình đến sử dụng thiết bị điện, bếp gas. Nếu không có biện pháp can thiệp sớm, xu hướng này có thể tiếp tục gia tăng, tạo áp lực lâu dài lên hệ thống y tế.