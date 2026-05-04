Tặng giấy khen cho cụ bà trả lại ví tiền 73 triệu đồng

TPO - Nhặt được chiếc ví có 73 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân, cụ bà ở Vĩnh Long đã đưa tới công an xã nhờ tìm người đánh rơi. Với hành động đẹp, bà được xã tặng giấy khen.

Công an xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho bà Lê Thị Bé Hai (SN 1953, trú xã Hiếu Phụng) về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an xã Hiếu Phụng trao giấy khen cho bà Lê Thị Bé Hai.

Trước đó, ngày 26/1, tại chợ xã Hiếu Phụng bà Hai nhặt được chiếc ví bị đánh rơi, bên trong có 73 triệu đồng, cùng giấy tờ tùy thân, một số vật dụng cá nhân, nên đưa đến Công an xã Hiếu Phụng nhờ tìm lại chủ để trả.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hiếu Phụng đã xác định và trả lại chiếc ví cho chủ nhân là bà V.T.H.M (SN 1960, trú cùng địa phương), nên tổ chức trao trả.

Nhận lại tài sản, bà M. gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Hai và công an xã.