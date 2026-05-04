Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Tặng giấy khen cho cụ bà trả lại ví tiền 73 triệu đồng

Cảnh Kỳ

TPO - Nhặt được chiếc ví có 73 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân, cụ bà ở Vĩnh Long đã đưa tới công an xã nhờ tìm người đánh rơi. Với hành động đẹp, bà được xã tặng giấy khen.

Công an xã Hiếu Phụng, tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức trao Giấy khen của Chủ tịch UBND xã cho bà Lê Thị Bé Hai (SN 1953, trú xã Hiếu Phụng) về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

vl-4741.jpg
Lãnh đạo Công an xã Hiếu Phụng trao giấy khen cho bà Lê Thị Bé Hai.

Trước đó, ngày 26/1, tại chợ xã Hiếu Phụng bà Hai nhặt được chiếc ví bị đánh rơi, bên trong có 73 triệu đồng, cùng giấy tờ tùy thân, một số vật dụng cá nhân, nên đưa đến Công an xã Hiếu Phụng nhờ tìm lại chủ để trả.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã Hiếu Phụng đã xác định và trả lại chiếc ví cho chủ nhân là bà V.T.H.M (SN 1960, trú cùng địa phương), nên tổ chức trao trả.

Nhận lại tài sản, bà M. gửi lời cảm ơn chân thành đến bà Hai và công an xã.

Cảnh Kỳ
#hành động đẹp #giấy khen #bà Hai #trả lại ví #Vĩnh Long #phẩm chất đạo đức

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe