Xử lý 7 người đăng tải, chia sẻ thông tin xuyên tạc được cắt ghép bằng AI

TPO - Công an tỉnh Lâm Đồng đã xử lý 7 trường hợp sử dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ nội dung được cắt ghép bằng trí tuệ nhân tạo nhằm chống phá Đảng và Nhà nước trong dịp nghỉ lễ 30-4/1-5.

Ngày 4/5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã làm việc, xử lý 7 trường hợp có hành vi đăng tải, chia sẻ và phát tán các nội dung vi phạm trên không gian mạng trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, trong kỳ nghỉ lễ vừa qua, lực lượng chức năng đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin xuyên tạc, kích động, gây hoang mang dư luận.

Ông Y.Q, trú xã Thuận An tại cơ quan công an.

Qua rà soát, lực lượng an ninh mạng đã xác định 7 trường hợp gồm: L.Đ.C (trú xã Hòa Ninh), N.T.H (trú phường B’Lao), L.P.C (trú xã Trường Xuân), L.V.D (trú xã Quảng Tân), T.V.S (trú phường Bắc Gia Nghĩa), T.S.H (trú xã Quảng Sơn) và Y.Q (trú xã Thuận An) có hành vi đăng tải, chia sẻ, phát tán nội dung vi phạm trên không gian mạng.

Đáng chú ý, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết một số trường hợp là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại vùng sâu, vùng xa. Do hạn chế về nhận thức pháp luật, không kiểm chứng thông tin, những người này bị tác động, lôi kéo, tin theo thông tin sai sự thật do các đối tượng xấu đăng tải, vô tình tiếp tay lan truyền nội dung độc hại trên mạng xã hội.

Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang củng cố hồ sơ để xem xét, xử lý các trường hợp trên theo đúng quy định pháp luật.

