Gia Lai đẩy mạnh sáng tạo và chuyển đổi số

TP - Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, thời gian qua lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo, định hướng sâu sát, phù hợp với từng đơn vị địa phương trong công tác phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Như mới đây, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai Thái Đại Ngọc chủ trì phiên họp nhằm rà soát tình hình thực hiện nhiệm vụ trong quý I và xác định các định hướng, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai.

Giải pháp kịp thời

Theo các báo cáo tại cuộc họp, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh trong quý I/2026 đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, các nhiệm vụ được phân công rõ ràng và tổ chức triển khai nghiêm túc. Chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến rõ rệt, từng bước đi vào chiều sâu; nhiều hệ thống thông tin, nền tảng số được đưa vào khai thác, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước cũng như chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Qua đó, hạ tầng số và các điều kiện kỹ thuật phục vụ chuyển đổi số được quan tâm đầu tư, từng bước hoàn thiện trên phạm vi toàn tỉnh. Ngoài ra, hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo tiếp tục được mở rộng, sự tham gia của doanh nghiệp công nghệ ngày càng rõ nét, góp phần hình thành môi trường đổi mới sáng tạo năng động.

Quang cảnh buổi họp do Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì về chuyển đổi số

Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai rộng khắp, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Nội dung, hình thức tuyên truyền không ngừng được đổi mới, phù hợp với từng nhóm đối tượng; nhiều mô hình thiết thực gắn với đời sống số bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng ứng dụng công nghệ cho người dân.

Trong khối các cơ quan Đảng, việc ứng dụng công nghệ thông tin tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác số hóa tài liệu, xử lý văn bản điện tử, tổ chức họp trên môi trường số từng bước trở thành nền nếp, hạ tầng kỹ thuật được củng cố, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Đoàn viên thanh niên Gia Lai tích cực hỗ trợ người dân chuyển đổi số

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung trao đổi, phân tích những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, từ đó đưa ra giải pháp phù hợp, kịp thời. Theo đó, một số khu vực, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, điều kiện hạ tầng số chưa đáp ứng yêu cầu; một số hệ thống, nền tảng còn thiếu tính ổn định. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai trong thời gian tới, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng, thúc đẩy chia sẻ dữ liệu, tăng cường đào tạo kỹ năng số và phát huy vai trò của lực lượng hỗ trợ tại cơ sở.

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng viễn thông, mở rộng kết nối tại vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó chủ động rà soát, xử lý các “vùng lõm” về sóng và internet. Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường số hóa trong công tác quản lý, điều hành và báo cáo, bảo đảm tính chính xác, minh bạch và hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc ghi nhận những nỗ lực và kết quả đạt được của các cấp, ngành trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới nhận thức, coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yếu tố then chốt thúc đẩy phát triển.

“Thời gian tới cần tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách. Phát triển đồng bộ hạ tầng và dữ liệu số, đẩy mạnh xây dựng, quản trị và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu theo hướng thống nhất, liên thông. Cùng với đó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Qua đó, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Ngoài ra, phải tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Gia Lai trong thời gian tới”, Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhấn mạnh.

Thành lập tổ công nghệ

UBND xã An Lương phối hợp với Đoàn Thanh niên xã đã khai giảng lớp “Bình dân học vụ số”

Nhờ sự quan tâm, định hướng cũng như chỉ đạo sâu sát, trong quý I và 4 tháng đầu năm 2026, Sở KH&CN tỉnh Gia Lai đã chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản chỉ đạo để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Theo đó, công tác chuyển đổi số ghi nhận nhiều kết quả tích cực. Hạ tầng viễn thông tiếp tục được mở rộng với 4.747 vị trí trạm thu phát sóng di động. Tỷ lệ phủ sóng di động và băng rộng di động đạt 100% tại trung tâm các xã, phường và 99,9% tại các thôn, làng. Tỉnh đã kết nối thành công với 23 hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia; vận hành hiệu quả các hệ thống: Trợ lý ảo, Sổ tay điện tử; hệ thống tổng hợp, phân tích và trực quan hóa dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành; Hệ thống thông tin cấp xã; hệ thống thông tin kinh tế - xã hội 2 cấp... góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, đồng thời đáp ứng nhu cầu khai thác của người dân và doanh nghiệp. Toàn bộ 135 xã, phường trong tỉnh đã thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng với 2.557 thành viên. Đáng chú ý, tỉnh đã triển khai mô hình thí điểm chuyển đổi số toàn diện tại xã Tây Sơn trên các lĩnh vực: đất đai, khoáng sản, quản lý rừng, thiên tai và dịch vụ công.

Về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tỉnh đang tập trung phát triển công nghệ chiến lược theo Đề án “Phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an toàn - an ninh mạng giai đoạn 2025 - 2030” và Đề án “Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, an toàn và an ninh mạng giai đoạn 2025 - 2030”.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với Viện Khoa học Thiên văn và Không gian Hàn Quốc (KASI) để hợp tác nghiên cứu khoa học và tham vấn, trao đổi kinh nghiệm về việc hình thành, phát triển một Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ vũ trụ tại tỉnh.

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về tăng cường thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 04 chỉ dẫn địa lý (Cà phê Gia Lai, Gạo Ba Chăm Mang Yang, Hồ Tiêu Chư Sê, Mai vàng Bình Định) và 77 nhãn hiệu cộng đồng (Nhãn hiệu Chứng nhận, Nhãn hiệu tập thể). Trong quý I, Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp 02 bằng sáng chế/giải pháp hữu ích trên địa bàn tỉnh, đạt 33% kế hoạch năm 2026.

Về nội dung này, thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng và quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, đồng thời cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ, lộ trình để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW trên địa bàn tỉnh. Từ đây, đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

“Thực hiện quy trình đầu tư Hệ thống theo dõi chỉ đạo, điều hành dựa trên dữ liệu theo quy định, trình phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin để thực hiện nhiệm vụ này, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Nghiên cứu đầu tư đồng bộ Hệ thống phòng họp trực tuyến trong toàn tỉnh, đảm bảo hoạt động hiệu quả, kết nối thông suốt. Đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo đang trở thành yêu cầu xuyên suốt trong hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống chính trị”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nói.