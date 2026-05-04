Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Ninh Bình tạm dừng flyboard sau sự cố hai người chìm sâu dưới hồ

Minh Đức - Vũ Quỳnh

TPO - Sau sự cố xảy ra trong quá trình biểu diễn flyboard tại hồ Núi Lớ (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), ban tổ chức đã phát đi thông báo khẩn, tạm dừng toàn bộ hoạt động trình diễn và trải nghiệm môn thể thao này nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia.

Quyết định tạm dừng toàn bộ hoạt động trình diễn và trải nghiệm flyboard được đưa ra, sau khi ghi nhận một tình huống mất kiểm soát thiết bị trong lúc vận động viên hướng dẫn du khách trải nghiệm trên mặt nước. Theo ban tổ chức, việc tạm hoãn là cần thiết để rà soát lại toàn bộ quy trình kỹ thuật, điều kiện vận hành cũng như các phương án đảm bảo an toàn trước khi xem xét hoạt động trở lại.

Trước đó, từ ngày 30/4, flyboard lần đầu được đưa vào biểu diễn tại hồ Kỳ Lân (thuộc điểm du lịch Phố cổ Hoa Lư), nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, trở thành điểm nhấn trong chuỗi sự kiện du lịch dịp nghỉ lễ. Sau nhiều buổi trình diễn an toàn, đến ngày 3/5, hoạt động này được chuyển sang hồ Núi Lớ, khu vực cách địa điểm ban đầu khoảng 1km, để tiếp tục phục vụ du khách.

Tuy nhiên, trong buổi biểu diễn sáng cùng ngày, khi một vận động viên đang trực tiếp hỗ trợ du khách trải nghiệm, thiết bị flyboard bất ngờ gặp trục trặc kỹ thuật. Sự cố khiến cả hai mất thăng bằng, hạ độ cao và rơi xuống nước. Nữ du khách nhanh chóng nổi lên, giữ được trạng thái an toàn. Trong khi đó, vận động viên bị chìm lâu hơn, được lực lượng cứu hộ kịp thời tiếp cận và đưa lên bờ trong tình trạng có dấu hiệu ngạt nước, bất tỉnh.

Nạn nhân sau đó được sơ cứu tại chỗ và chuyển đến cơ sở y tế. Theo xác nhận từ ban tổ chức, cả vận động viên và du khách hiện đã ổn định sức khỏe, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sự cố đặt ra yêu cầu siết chặt các tiêu chuẩn an toàn đối với các hoạt động thể thao mạo hiểm, đặc biệt là những loại hình mới được đưa vào khai thác du lịch. Trong bối cảnh các sản phẩm trải nghiệm đang ngày càng đa dạng nhằm thu hút du khách, yếu tố an toàn cần được đặt lên hàng đầu, thay vì chạy theo tính mới lạ hay hiệu ứng đám đông.

Việc chủ động tạm dừng hoạt động flyboard cho thấy phản ứng kịp thời của ban tổ chức, đồng thời là bước cần thiết để đánh giá lại toàn diện các điều kiện vận hành, tránh những rủi ro tương tự có thể xảy ra trong tương lai.

Minh Đức - Vũ Quỳnh
#An toàn hoạt động thể thao mạo hiểm #Sự cố kỹ thuật flyboard #Quy trình đảm bảo an toàn du lịch #Biện pháp xử lý sự cố thể thao #Tác động của các hoạt động trải nghiệm mới

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe