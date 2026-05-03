Thể thao

Địa chấn tại MLS: Messi ghi bàn, Inter Miami vẫn thua ngược từ thế dẫn 3-0

Đặng Lai

TPO - Người hâm mộ vừa được chứng kiến một trong những màn lội ngược dòng điên rồ nhất lịch sử giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Sáng nay, Inter Miami, với sự góp mặt của Lionel Messi, đã nhận thất bại cay đắng 3-4 trước Charlotte FC ngay trên sân nhà dù đã dẫn với cách biệt 3 bàn.

messi-2.jpg

Bước vào trận đấu với tâm thế cửa trên, Inter Miami nhanh chóng áp đặt lối chơi. Phút 12, Lionel Messi mở tỷ số bằng một cú dứt điểm tinh tế sau đường kiến tạo của Luis Suarez, giải tỏa cơn khát bàn thắng cho cá nhân anh. Chỉ trong vòng 20 phút tiếp theo, đội bóng áo hồng liên tiếp có thêm 2 bàn thắng nữa do công của Robert Taylor và Leonardo Campana.

Dẫn trước 3-0 khi chưa trôi hết hiệp 1, hầu hết NHM Miami đều tin rằng đây sẽ là một bữa tiệc bàn thắng và một chiến thắng nhàn nhã cho đội nhà. Inter Miami kiểm soát bóng lên tới 65% và hoàn toàn làm chủ thế trận, khiến Charlotte FC gần như không có cơ hội phản kháng.

Tuy nhiên, bóng đá luôn chứa đựng những bất ngờ kịch tính nhất. Cơn ác mộng của Inter Miami bắt đầu từ những phút bù giờ hiệp 1 khi Charlotte FC có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-3. Bước sang hiệp 2, hàng phòng ngự của Inter Miami bỗng chốc trở nên hớ hênh và thiếu tập trung đến kỳ lạ.

messi-1.jpg
Hàng công Miami không thể gánh nổi hàng thủ

Tận dụng những sai lầm cá nhân từ vị trí của các trung vệ, Charlotte FC liên tiếp ghi thêm bàn thắng ở các phút 60 và 75 để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Lúc này, áp lực đè nặng lên vai Messi và các đồng đội. Dù El Pulga đã nỗ lực điều tiết lối chơi, nhưng sự lỏng lẻo ở tuyến dưới đã khiến mọi công sức của hàng công đổ sông đổ bể.

Phút bù giờ, từ một tình huống phản công chớp nhoáng, Charlotte FC đã hoàn tất màn lội ngược dòng "vô tiền khoáng hậu" bằng bàn thắng ấn định tỷ số 4-3. Sân Nu Stadium lặng đi trong sự ngỡ ngàng của hàng vạn khán giả. Theo thống kê, đây mới chỉ là lần thứ 3 một đội bóng tại MLS thắng trận sau khi bị dẫn 0-3.

Thất bại này là một gáo nước lạnh tạt vào tham vọng vô địch của Inter Miami. Việc dẫn trước 3-0 rồi để thua ngược cho thấy sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa công và thủ. Inter Miami đã tụt xuống khu vực giữa BXH sau trận thua khó tin.

