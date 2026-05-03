Người cuối cùng ở đội hình vô địch C1 ba mùa liên tiếp rời Real Madrid

Hương Ly

TPO - Dani Carvajal không được Real Madrid gia hạn hợp đồng, do đó chia tay sân Bernabeu sau mùa giải 2025/26.

"Ở tuổi 34, Carvajal đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp. Anh đang dính chấn thương và gần như bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Cơ hội dự World Cup 2026 cũng đóng lại với Carvajal. Và anh không được Real gia hạn hợp đồng mới", Marca viết.

Hậu vệ người Tây Ban Nha khép lại hành trình 24 năm gắn bó với Real. Carvajal là một phần của lò trẻ "Kền kền trắng" từ năm 2002 đến 2010. Hai năm tiếp theo, anh khoác áo đội Real Madrid B. Vào hè 2012, Real bán Carvajal cho Bayer Leverkusen với giá 5 triệu euro, đi kèm điều khoản được mua lại với giá 6,5 triệu euro.

Sau một mùa Carvajal chơi tốt tại Đức, Real quyết định kích hoạt điều khoản mua lại. Tuyển thủ Tây Ban Nha chính thức khoác áo đội một Real từ mùa giải 2013/14 và gắn bó đến hiện tại. Carvajal đã chơi hơn 400 trận cho Real và chinh phục đầy đủ danh hiệu ở cấp CLB.

Thời đỉnh cao phong độ, Carvajal là lựa chọn số 1 cho vị trí hậu vệ phải Real. Anh góp mặt trong đội hình được ví là Galacticos 2.0, đưa Real vô địch Champions League 3 mùa liên tiếp (2015/16, 2016/17, 2017/2018). Tính cả sự nghiệp, hậu vệ Carvajal đã giành 6 chiếc cúp Champions League, sánh ngang với Luka Modric, Nacho, Toni Kroos và huyền thoại Paco Gento.

Carvajal là thành viên cuối cùng trong đội hình Real đăng ký cho trận chung kết Champions League 2017/18, nói lời chia tay sân Bernabeu.

Ở mùa giải 2025/26, Carvajal chỉ ra sân 14 trận cho Real. Tuyển thủ Tây Ban Nha xảy ra mâu thuẫn với HLV Alvaro Arbeloa, do đó càng đẩy tương lai của mình ra xa sân Bernabeu. Marca nhận định ban lãnh đạo Real trân trọng đóng góp của Carvajal nhưng đây là lúc cả 2 dứt khoát nói lời chia tay. Carvajal sẽ tìm bến đỗ phù hợp cho phần còn lại của sự nghiệp. Real sẽ chiêu mộ hậu vệ phải trẻ trung và được quy hoạch cho giai đoạn 10 năm tiếp theo.

#Dani Carvajal #Real Madrid #Champions League #Hậu vệ #Chia tay #Bóng đá #Carvajal rời Real #tin Real Madrid

