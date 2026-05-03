Thể thao

Cựu trợ lý của HLV Kim Sang-sik bất lực trong ngày CLB Thái Lan xuống hạng

Đặng Lai

TPO - Kanchanaburi FC đã trở thành đội bóng đầu tiên tại Thai League chính thức xuống hạng. Như vậy, nhiệm vụ đầu tiên của cựu trợ lý đội tuyển Việt Nam, Lee Jung-soo, đã không thành công.

Ông Lee Jung-soo có quá ít thời gian ở Kanchanaburi

Sau trận hòa 2-2 trước Chonburi FC ở vòng đấu áp chót mùa giải 2025/26 vào tối 2/5, Kanchanaburi FC chỉ có thể tích lũy được 23 điểm sau 29 trận. Số điểm này là không đủ để họ vươn tới nhóm an toàn dù giải đấu vẫn còn 1 vòng. Nguyên nhân là bởi ở lượt trận cuối cùng, đội bóng xếp thứ 13 là Muangthong United (26 điểm) sẽ có cuộc đối đầu trực tiếp với đội xếp thứ 14 là Sukhothai (25 điểm).

Điều này đồng nghĩa dù kết quả trận đấu đó có ra sao (thắng, thua hay hòa), chắc chắn vẫn có ít nhất một đội đạt mức 26 hoặc 27 điểm. Mà ngay cả khi thắng ở vòng cuối, Kanchanaburi FC cũng chỉ có tối đa 26 điểm, số điểm không đủ để họ thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Kanchanaburi FC chính thức trở thành cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay với giải đấu cao nhất xứ Chùa Vàng. Trong nhiều tháng qua, Kanchanaburi đã rơi vào một cuộc đua trụ hạng nghẹt thở. Hy vọng cuối cùng của họ được thắp lên khi CLB bổ nhiệm Lee Jung-soo, cựu tuyển thủ Hàn Quốc và là người trợ lý thân cận của HLV Kim Sang-sik.

Kanchanaburi chính thức xuống hạng trước 1 vòng

Nhờ thành công có được khi làm trợ lý ở đội tuyển quốc và U23 Việt Nam, Lee Jung-soo được kỳ vọng có thể vực dậy con tàu đắm Kanchanaburi FC. Trận ra mắt, ông đã thua Buriram. Đến cuộc đối đầu với Chonburi FC ở vòng 29. Một chiến thắng là điều kiện bắt buộc để Kanchanaburi FC duy trì quyền tự quyết.

Tuy nhiên, dù đã thi đấu đầy quả cảm, họ chỉ có được trận hòa 2-2. Kết quả này đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực của thầy trò Lee Jung-soo. Với vỏn vẹn 23 điểm sau 29 trận, Kanchanaburi chính thức tụt lại phía sau trong cuộc chiến sinh tồn.

Việc xuống hạng là một kết quả cay đắng cho Kanchanaburi FC sau nhiều tháng thi đấu với phong độ phập phù. Những vấn đề ở hàng thủ và khả năng dứt điểm kém trong các trận cầu "6 điểm" đã khiến họ hụt hơi ở giai đoạn quan trọng nhất. Chia tay Thai League 1, Kanchanaburi FC sẽ phải bắt đầu hành trình làm lại từ Thai League 2. Không rõ liệu Lee Jung-soo có được giữ lại đội bóng ở mùa sau hay không?

