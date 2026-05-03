Lộ diện bến đỗ mới của Casemiro

TPO - Inter Miami xác định Casemiro là mục tiêu hàng đầu cho vị trí tiền vệ. Ngôi sao người Brazil cũng sẵn sàng trước viễn cảnh sát cánh cùng Messi ở Nu Stadium.

Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano tiết lộ Casemiro đang nhận nhiều đề nghị nhưng ưu tiên đàm phán với Inter Miami. Miami cũng đã chốt tiền vệ Man Utd là phương án hàng đầu nhằm tăng cường chất lượng khu trung tuyến. Trong 2 tháng gần đây, tin đồn về tương lai của Casemiro ít dần khi truyền thông đồng loạt đưa tin Miami chính là bến đỗ mà tuyển thủ Brazil muốn.

Casemiro hết hạn hợp đồng tại MU từ tháng 6. Theo luật FIFA, cựu sao Real Madrid được tự do đàm phán cùng CLB mới. Phần còn lại của vụ chuyển nhượng này chỉ là Miami trao cho Casemiro hợp đồng với thời hạn và mức đãi ngộ như thế nào. Anh đang nhận lương 350.000 bảng/tuần tại sân Old Trafford. Các nguồn tin ở Anh cho biết Casemiro sẽ giảm khá sâu mức lương nếu tới Mỹ.

Tiền vệ sinh năm 1992 từ bỏ môi trường bóng đá đỉnh cao tại châu Âu. Đổi lại, Casemiro có cơ hội sát cánh cùng Lionel Messi và Rodrigo De Paul tại Miami. Casemiro sẽ là cầu thủ tiếp theo từng sát cánh bên cạnh Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.

Trước đó, truyền thông Anh đưa tin Ronaldo muốn Al Nassr chiêu mộ Casemiro. Từng có tin đồn khẳng định tuyển thủ Brazil có thể cập bến Al Nassr, tái hợp Ronaldo ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa 2025/26 nhưng thương vụ không xảy ra. Lúc này, Al Nassr đang gặp khó khăn tài chính, phải siết lại công tác chuyển nhượng nên khả năng Casemiro gia nhập CLB này không cao.

Những đội bóng hàng đầu châu Âu khó kham nổi mức lương lớn của Casemiro. Sau cùng, chuyển đến MLS vẫn là mục tiêu khả dĩ nhất cho ngôi sao người Brazil.

Casemiro vẫn duy trì phong độ rất cao trong màu áo MU mùa này. Khi khỏe mạnh hoặc không dính án treo giò, Casemiro luôn là vị trí xuất phát ngay từ đầu cùng "Quỷ đỏ". Anh đóng góp 9 bàn và vô số màn trình diễn chất lượng, qua đó tạo nên tầm ảnh hưởng mạnh mẽ bậc nhất ở đội hình MU. Vấn đề của Casemiro chỉ là thể lực đi xuống và sức mạnh không còn phù hợp cho môi trường Ngoại hạng Anh.

Cựu sao Real có thể thất thế về thể chất tại Ngoại hạng Anh. Nhưng khi chơi bóng tại MLS, Casemiro hoàn toàn có thể ra sân đều đặn 90 phút mỗi tuần.