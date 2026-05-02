Nhận định Osasuna vs Barcelona, 02h00 ngày 3/5: Tiến sát ngôi vương

TPO - Nhận định bóng đá Osasuna vs Barcelona, La Liga - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Osasuna bước vào cuộc tiếp đón Barcelona với mục tiêu bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu, trong khi đội khách đứng trước cơ hội đăng quang sớm. Tất cả những yếu tố đó hứa hẹn tạo nên một trận đấu giàu động lực và khó lường.

Barcelona có thể đăng quang sớm nếu vượt qua Osasuna.

Nhận định Osasuna vs Barcelona

Barcelona bước vào trận đấu với cơ hội đăng quang sớm tại La Liga. Kịch bản khá rõ ràng: nếu giành chiến thắng trước Osasuna, họ sẽ nâng tổng điểm lên 88, và chỉ cần Real Madrid không thể đánh bại Espanyol ở trận đấu sau đó, chức vô địch sẽ chính thức thuộc về đội bóng xứ Catalan.

Thực tế, việc Barcelona lên ngôi chỉ còn là vấn đề thời gian. Ngay cả khi chưa thể đăng quang ở vòng này, họ vẫn còn cơ hội lớn để khép lại mùa giải bằng danh hiệu, thậm chí là trong trận El Clasico mang tính biểu tượng. Với 28 chiến thắng, 1 trận hòa và chỉ 4 thất bại sau 33 vòng, Barcelona đang thể hiện sự vượt trội rõ rệt so với phần còn lại của giải đấu.

Một trong những điểm mạnh nổi bật của Barcelona mùa này là phong độ sân khách. Sau 16 trận xa nhà, họ đã giành được 34 điểm và ghi tới 35 bàn thắng - thành tích tốt nhất toàn giải. Điều này cho thấy đội bóng không chỉ mạnh về kiểm soát thế trận mà còn cực kỳ hiệu quả trong khâu dứt điểm, ngay cả khi phải thi đấu trên sân đối phương.

Osasuna bước vào vòng đấu cuối tuần với tâm thế đầy hứng khởi sau khi đánh bại Sevilla, kết quả giúp họ tiếp tục bám đuổi nhóm dự cúp châu Âu. Hiện tại, đội bóng xứ Navarra đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, chỉ kém vị trí thứ 6 của Getafe vỏn vẹn 2 điểm. Điểm tựa lớn nhất của “Los Rojillos” mùa này chính là sân nhà, nơi họ đã giành tới 32 điểm sau 16 trận, trong đó có 9 chiến thắng. Chính phong độ ổn định tại tổ ấm giúp đội bóng của HLV Alessio Lisci giữ được vị thế trong cuộc đua top 6.

Dù vậy, phong độ gần đây của Osasuna không thực sự bùng nổ. Trong 4 vòng đấu gần nhất, họ chỉ giành được 1 chiến thắng, nhưng điểm tích cực là cũng chỉ để thua 1 trận. Sự ổn định tương đối này giúp họ không bị tụt lại phía sau, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh cho suất dự cúp châu Âu ngày càng gay gắt.

Xét về đối đầu, Osasuna rõ ràng lép vế khi chỉ thắng 21 trong 100 lần chạm trán Barcelona. Ở lượt đi mùa này, họ cũng đã nhận thất bại 0-2. Tuy nhiên, ký ức về chiến thắng 4-2 ngay trên sân nhà trước gã khổng lồ xứ Catalan hồi tháng 9/2024 vẫn còn nguyên giá trị, như một lời nhắc rằng Osasuna hoàn toàn có thể tạo ra bất ngờ khi được chơi tại “pháo đài” của mình. Không chỉ vậy, kết quả trận đấu này còn thu hút sự chú ý từ Real Madrid, đội bóng đang bám đuổi ngôi đầu và hy vọng Osasuna có thể cản bước Barcelona.

Trận đấu giữa Osasuna và Barcelona mang nhiều ý nghĩa hơn một cuộc đối đầu thông thường. Với đội chủ nhà, đó là cơ hội để tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự cúp châu Âu. Còn với Barcelona, đây có thể là bước cuối cùng để chạm tay vào chức vô địch.

Phong độ, lịch sử đối đầu Osasuna vs Barcelona

Phong độ của Osasuna trong 5 trận đấu gần nhất.

Phong độ của Barcelona trong 5 trận đấu gần nhất.

5 lần đối đầu gần nhất giữa Osasuna và Barcelona.

Thông tin lực lượng Osasuna và Barcelona

Osasuna thiếu vắng Iker Benito và Victor Munoz do chấn thương. Aimar Oroz bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Về phía Barcelona, ​​Lamine Yamal phải nghỉ thi đấu hết mùa giải vì chấn thương gân kheo, trong khi Jules Kounde bị treo giò. Christensen vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương.

Đội hình dự kiến Osasuna và Barcelona

Osasuna: Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Galan; I Munoz, Moncayola; Moro, Oroz, Ruben Garcia; Budimir.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo; Gavi, Pedri; Bardghji, Olmo, Fermin; Torres.

Dự đoán tỷ số Osasuna 1-2 Barcelona

