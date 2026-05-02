Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định PVF-CAND vs Hà Tĩnh, 18h00 ngày 2/5: Không còn đường lùi

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá PVF-CAND vs Hà Tĩnh, LPBank V.League 1 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Cuộc đối đầu giữa PVF-CAND và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang trở thành tâm điểm của cuộc đua trụ hạng. Với đội chủ nhà, mỗi trận đấu lúc này không khác gì một trận chung kết sinh tử khi họ đang bị dồn vào thế dựa lưng tường ở vị trí đáy bảng xếp hạng.

Nhận định trước trận đấu PVF-CAND vs Hà Tĩnh

Tân binh PVF-CAND đang nếm trải sự khốc liệt của giải đấu cao nhất Việt Nam. Sau 20 vòng đấu, CLB này mới chỉ có vỏn vẹn 13 điểm và đứng chót bảng. Dù sở hữu những gương mặt chất lượng như Thanh Nhàn, Anh Quân, Xuân Bắc hay ngoại binh Mpande, sau đó được bổ sung Lý Đức nhưng sự non nớt và thiếu gắn kết trong những thời khắc quyết định đã khiến đội bóng liên tục đánh mất điểm số quý giá.

Ở một vài thời điểm, PVF-CAND có dấu hiệu khởi sắc nhưng tiếc rằng họ không duy trì điều đó trong một thời gian đủ dài. Vậy nên những điểm số ít ỏi trước CAHN, HAGL… là không đủ để giúp CLB này vươn lên nhóm an toàn.

Tuy nhiên, hy vọng chưa hẳn đã tắt. Thất bại 1-2 của đối thủ trực tiếp SHB Đà Nẵng trước Hà Nội FC vào ngày 1/5 đã mở ra một khe cửa hẹp. Nếu giành trọn 3 điểm trước Hà Tĩnh, PVF-CAND sẽ san bằng cách biệt với vị trí đá play-off và tạo đà tâm lý cực lớn trước khi đối đầu trực tiếp với HAGL ở vòng đấu kế tiếp. Điểm tựa sân nhà và sự trở lại của các trụ cột sau chấn thương là cơ sở để người hâm mộ tin vào một cuộc lật đổ.

Hà Tĩnh có lối chơi rất khó chịu

Phong độ, lịch sử đối đầu PVF-CAND vs Hà Tĩnh

Trái ngược hoàn toàn với áp lực ngàn cân của chủ nhà, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hành quân đến Hưng Yên bằng tâm thế khá thoải mái. Với 23 điểm và vị trí thứ 9, đoàn quân của HLV Nguyễn Công Mạnh đã tạo ra khoảng cách an toàn 10 điểm so với nhóm cầm đèn đỏ. Chỉ cần một kết quả hòa, đội bóng núi Hồng gần như sẽ chắc suất trụ hạng sớm.

Điểm mạnh của Hà Tĩnh mùa này nằm ở hệ thống phòng ngự lỳ lợm với sự chỉ huy của ngoại binh Helerson. Dù hàng công thi đấu chưa bùng nổ (chỉ ghi 12 bàn từ đầu mùa, ít nhất giải), nhưng lối chơi rình rập và phản công sắc lẹm của họ luôn khiến các đối thủ phải e dè. Kinh nghiệm chinh chiến dày dạn của những Tấn Tài hay Trọng Hoàng sẽ là vũ khí quan trọng để họ khắc chế sự nôn nóng của các cầu thủ trẻ bên phía chủ nhà.

Ở thế chân tường, PVF-CAND chắc chắn sẽ dâng cao đội hình ngay từ đầu để tìm kiếm bàn thắng sớm. Những miếng đánh biên dựa vào tốc độ của Thanh Nhàn và khả năng càn lướt của Mpande sẽ được khai thác tối đa. Trong khi đó, Hà Tĩnh sẽ chủ động nhường thế trận, chơi phòng ngự chặt chẽ để chờ đợi sai lầm từ đối phương.

Đây sẽ là trận cầu mà bản lĩnh và sự tỉnh táo sẽ lên ngôi. PVF-CAND cần sự đột phá để thoát hiểm, nhưng nếu không giữ được cái đầu lạnh, họ rất dễ sập bẫy phản công của một Hà Tĩnh lọc lõi.

Đội hình dự kiến PVF-CAND vs Hà Tĩnh

PVF-CAND: Sỹ Huy, Phương Nam, Anh Việt, Lucas, Vũ Tín, Anh Quân, Bá Đạt, Thái Quý, Mpande, Thanh Nhàn, Mahmoud Eid.

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Duy Thường, Helerson, Sỹ Hoàng, Viết Triều, Tấn Tài, Trung Nguyên, Đức Việt, Onoja, Tiến Đạt, Atshimene.

Dự đoán tỷ số: PVF-CAND 1-1 Hà Tĩnh

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

