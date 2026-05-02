Nhận định Hải Phòng vs Công an Hà Nội, 18h00 ngày 2/5: Thẳng tiến đến ngôi vương

TPO - Nhận định bóng đá Hải Phòng vs CAHN, vòng 21 LPBank V-League 2025/26 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. CAHN hướng tới chiến thắng để tiến gần hơn ngôi vô địch, trong khi Hải Phòng quyết tâm tạo bất ngờ trên sân nhà Lạch Tray.

Đoàn quân của HLV Mano Polking đang dẫn đầu bảng với 51 điểm sau 20 vòng, tạo khoảng cách 9 điểm so với đội bám đuổi. Đó là khoảng cách an toàn, nhưng CAHN hiểu rằng chỉ cần một cú sảy chân, cục diện có thể đổi chiều. Vì thế, họ hành quân tới sân Lạch Tray với mục tiêu cụ thể là giành trọn 3 điểm để tiến thêm một bước dài tới ngôi vương.

Càng về cuối mùa, lợi thế về chiều sâu đội hình đang phát huy tác dụng với CAHN. Họ đã lâm cảnh thiếu vắng Alan và Leo Artur vì chấn thương, song CAHN vẫn duy trì sức mạnh tấn công nhờ sự điều chỉnh hợp lý của Polking. Nguyễn Đình Bắc trở thành điểm sáng lớn nhất với chuỗi trận đã qua, với điểm nhấn là cú hat-trick vào lưới SLNA ở trận mới nhất.

CAHN hừng hực khí thế ở thời điểm này nhưng phải thận trọng vì Hải Phòng chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu tại Lạch Tray. Đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm bước vào trận đấu với tâm thế thoải mái khi gần như không còn áp lực trụ hạng và cũng khó chen chân vào top 3 để cạnh tranh huy chương. Chính tâm thế ấy giúp họ thi đấu thanh thoát hơn. Hải Phòng có thể thất thường trước các đội yếu, nhưng họ thường gây bất ngờ khi chạm trán những ông lớn.

Joel Tagueu vừa được gia hạn hợp đồng và sẽ trở lại sau chấn thương mang đến cú hích tinh thần lớn cho đội chủ nhà. Chân sút này đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới, luôn biết cách tạo đột biến trong những trận cầu lớn. Sức nóng từ các khán đài sân Lạch Tray là điểm tựa để Hải Phòng gạt giò CAHN.

Phong độ, thành tích đối đầu Hải Phòng vs CAHN

CAHN bước vào vòng 21 với phong độ ổn định nhất V.League hiện tại. Họ đã thắng liên tiếp nhiều trận quan trọng, ghi bàn đều đặn và thể hiện bản lĩnh của đội dẫn đầu. Trong khi đó, phong độ Hải Phòng là sự bất thường đến khó lường. Họ từng đánh bại Hà Nội bằng lối chơi kỷ luật, nhưng cũng đánh rơi điểm số trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Sự thất thường khiến giới chuyên môn khó đoán cục diện mà đội bóng đất Cảng sẽ thể hiện ở trận này.

Nhìn vào 5 lần đối đầu gần nhất, CAHN đang chiếm ưu thế rõ rệt trước Hải Phòng. Đội bóng ngành Công an thắng 4 và hòa 1, ghi tới 13 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Ở cả hai trận 2 đội gặp nhau mùa này, CAHN đều ca khúc khải hoàn với các tỷ số 2-1 và 2-0. Ngay cả khi làm khách tại Lạch Tray ở các mùa trước, họ cũng từng thắng 3-1 và hòa 1-1, cho thấy sự áp đảo tương đối về thế trận lẫn hiệu quả ghi bàn trước đại diện đất Cảng.