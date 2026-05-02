Giải Hà Lan có thể đá lại 133 trận vì tuyển thủ nhập tịch Indonesia

Nếu tòa án Utrecht chấp thuận đơn khiếu nại của CLB NAC Breda, điều tồi tệ xảy ra là hàng chục trận, có thể lên mức tối đa 133 trận bị hủy kết quả. Từ đây, mùa giải Eredivisie 2025/26 khó có thể kết thúc theo đúng kế hoạch.

Mọi việc bắt nguồn từ thất bại 0-6 của NAC Breda trước Go Ahead Eagles hôm 15/3. Đội bóng này cho rằng James không đủ điều kiện ra sân do vướng vấn đề quốc tịch và giấy phép lao động. James sinh tại Hà Lan nhưng đã nhập tịch Indonesia để thi đấu cho đội tuyển nước này. Theo luật Hà Lan, trong nhiều trường hợp, việc tự nguyện nhận quốc tịch khác đồng nghĩa với việc tự từ bỏ quốc tịch gốc. NAC Breda tố James đã là cầu thủ ngoài EU và cần có giấy phép lao động trước khi ra sân tại Hà Lan.

NAC Breda lập luận rằng ở thời điểm trận đấu diễn ra, các thủ tục pháp lý liên quan đến tuyển thủ Indonesia chưa hoàn tất. Thông tin lần đầu xuất hiện trên một podcast bóng đá Hà Lan. Bốn ngày sau, CLB này chính thức gửi đơn kiện lên Liên đoàn Bóng đá Hoàng gia Hà Lan (KNVB).

Theo nhiều nguồn tin tại Hà Lan, khoảng 25 cầu thủ tại Hà Lan có thể gặp rắc rối vì câu chuyện tương tự James, đặc biệt là những cầu thủ mang hai quốc tịch đang thi đấu ở Eredivisie. Nếu tòa án đứng về phía NAC, các đội bóng khác nhiều khả năng sẽ nối gót nộp đơn khiếu nại, tạo nên hiệu ứng dây chuyền đẩy giải đấu số 1 Hà Lan vào khủng hoảng toàn diện.

Phía KNVB đã cảnh báo về cơn khủng hoảng nếu tòa kết luận có lợi cho NAC. Kịch bản xấu nhất đã được tính đến là đá lại hàng loạt trận. Một số CLB lớn được cho là đã chuẩn bị phương án pháp lý để bảo vệ quyền lợi của họ nếu sự cố xảy ra

Giải Eredivisie đang nín thở chờ đợi thông tin cuối cùng được chốt vào ngày 4/5. Nếu phải đá lại các trận đấu, Eredivisie 2025/26 sẽ khó hoàn thành mùa giải theo kế hoạch, dẫn đến xáo trộn của cả bộ máy. Đây là sự cố chưa có tiền lệ ở bóng đá châu Âu