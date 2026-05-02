LIV Golf bị 'rút ống thở': Kỷ nguyên đốt tiền thay đổi cuộc chơi sắp khép lại?

TPO - Quyết định rút hàng tỷ USD tài trợ của Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đã đẩy LIV Golf vào tình thế bấp bênh. Một kỷ nguyên “đốt tiền để thay đổi cuộc chơi” có thể đang đi đến hồi kết.

'Cú quay xe' bất ngờ của PIF

Sau nhiều năm "đốt tiền" cho LIV Golf, Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đã chính thức tuyên bố sẽ ngừng rót vốn sau mùa giải 2026, đẩy toàn bộ cấu trúc vận hành của hệ thống giải đấu vào tình thế bấp bênh.

Động thái này diễn ra cùng lúc với việc LIV Golf công bố một “cuộc chuyển mình chiến lược”, thành lập hội đồng quản trị độc lập mới do Gene Davis và Jon Zinman đứng đầu, nhằm tìm kiếm nguồn đầu tư thay thế và tái cấu trúc toàn diện.

Tuy nhiên, chi tiết đáng chú ý nhất lại là sự rút lui của Yasir Al-Rumayyan, người đã cùng Greg Norman đồng sáng lập LIV Golf năm 2021 và là biểu tượng quyền lực của giải đấu suốt nhiều năm qua.

Sự rút lui này không đơn thuần là thay đổi nhân sự, mà là dấu mốc cho thấy Saudi Arabia đang chủ động khép lại một dự án từng mang ý nghĩa chiến lược trong tham vọng tái định hình bản đồ golf thế giới.

Trong thông báo chính thức, PIF khẳng định khoản đầu tư “khổng lồ” cho LIV Golf trong dài hạn “không còn phù hợp với giai đoạn hiện tại trong chiến lược đầu tư”. Đồng thời, quỹ này cho biết vẫn cam kết đầu tư quốc tế phù hợp với định hướng của mình, bao gồm các khoản đầu tư hiện tại và tương lai trong nhiều môn thể thao khác.

Cuộc chiến sinh tồn

Không còn dòng tiền khổng lồ từ Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF), LIV Golf buộc phải bước vào giai đoạn… sinh tồn. Tuần này, LIV Golf thông báo hoãn sự kiện dự kiến tổ chức tại New Orleans vào tháng 6, đồng nghĩa với việc giải sẽ không có bất kỳ chặng đấu nào tại Mỹ từ ngày 10/5 đến 6/8, thời điểm họ trở lại tại Trump National Golf Club Bedminster.

Việc hoãn chặng đấu tại New Orleans và lịch thi đấu bị gián đoạn dài tại Mỹ cho thấy những dấu hiệu rõ ràng của khó khăn vận hành.

Dù vậy, ban lãnh đạo mới vẫn khẳng định sẽ duy trì mô hình giải đấu toàn cầu, theo thể thức đồng đội - điểm khác biệt so với PGA Tour và DP World Tour.

Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt buộc ban lãnh đạo phải tính đến những phương án mạnh tay hơn. Trong đó, khả năng thu hẹp quy mô là điều gần như không thể tránh khỏi.

Từ hệ thống 14 sự kiện mỗi mùa, LIV Golf có thể phải cắt giảm đáng kể để duy trì hoạt động. Trong bối cảnh đã lỗ hàng tỷ USD kể từ khi thành lập, bài toán tài chính giờ đây không còn là câu chuyện dài hạn, mà trở thành vấn đề sống còn.

Song song đó, họ cũng đang tích cực đàm phán với các nhà đầu tư tiềm năng, thậm chí có nguồn tin cho rằng sẵn sàng bán lại giải đấu nếu có đề nghị phù hợp.

Gene Davis khẳng định LIV vẫn sở hữu “một mô hình khác biệt, lượng người hâm mộ nhất định và giá trị thương mại rõ ràng”. Nhưng trong bối cảnh thiếu nguồn lực tài chính, câu hỏi đặt ra là: ai sẽ sẵn sàng tiếp quản một dự án đã lỗ hàng tỷ USD?

Quỹ Đầu tư Công Saudi Arabia (PIF) đã nâng tổng số vốn rót vào LIV Golf vượt mốc 5 tỷ USD (khoảng 3,8 tỷ bảng Anh), sau khi phê duyệt thêm khoản đầu tư mới 266,6 triệu USD vào tháng 2/2026. Kể từ khi thành lập năm 2021 đến nay, LIV Golf đã lỗ hơn 1,1 tỷ USD (810 triệu bảng).

Jon Rahm giành danh hiệu LIV Golf mới nhất tại Mexico City, Mexico ngày 20/4.

Tương lai bất định

Sự lung lay của LIV Golf kéo theo dấu hỏi lớn cho các ngôi sao từng đặt cược sự nghiệp vào giải đấu này. Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Phil Mickelson hay Cameron Smith vẫn đang gắn bó, nhưng tương lai của họ trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.

Tháng 2 vừa qua, Rahm, Smith và DeChambeau đã từ chối cơ hội quay lại PGA Tour thông qua chương trình “Returning Member Programme”, trong khi Brooks Koepka là người duy nhất chấp nhận bằng cách nộp khoản phạt được cho là khoảng 63 triệu bảng.

Trong bối cảnh xuất hiện thông tin một số golfer LIV Golf đã liên hệ với PGA Tour và DP World Tour để tìm đường trở lại, câu hỏi lớn là: nếu LIV Golf sụp đổ, liệu hai hệ thống này có sẵn sàng mở cửa trở lại, và nếu có thì điều kiện sẽ khắt khe đến mức nào?

Sau chặng đấu gần nhất tại Mexico City, DeChambeau chia sẻ về tương lai: “Tôi cảm thấy có trách nhiệm giúp giải đấu này hoạt động sau năm nay. Tôi đã dành rất nhiều công sức cho nó. Chừng nào LIV Golf còn tồn tại, tôi sẽ tìm cách để nó có ý nghĩa".