VĐV khuyết tật Hoàng Văn Được tỏa sáng tại giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026

Chiều 2/5, lễ bế mạc giải Para Natuh Pickleball Bắc Ninh 2026 đã diễn ra tại Nhà thi đấu thể thao 1 (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh), khép lại chuỗi sự kiện thể thao - văn hóa giàu ý nghĩa do Ủy ban Paralympic Việt Nam, Sở VHTTDL tỉnh Bắc Ninh và Công ty Cổ phần Đầu tư Natuh phối hợp tổ chức.

Giải đấu quy tụ 32 đội, thi đấu theo thể thức đôi đặc biệt: mỗi cặp gồm một vận động viên khuyết tật và một vận động viên đồng hành, có thể là KOL/KOC, VĐV phong trào hoặc đại diện cộng đồng. Chính mô hình này đã tạo nên điểm nhấn khác biệt, góp phần xóa nhòa ranh giới giữa thể thao người khuyết tật và thể thao đại chúng.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trần Đức Thọ - Tổng Thư ký Ủy ban Paralympic Việt Nam - đánh giá cao tinh thần thi đấu của các vận động viên. Theo ông, họ không chỉ thi đấu bằng kỹ thuật mà còn bằng ý chí, sự tự tin và khát vọng vượt qua giới hạn bản thân. Giải đấu cho thấy, khi được tổ chức đúng cách, thể thao dành cho người khuyết tật có thể góp phần thay đổi cách xã hội nhìn nhận về con người.

"Điểm đặc biệt của Para Natuh không nằm ở thành tích, mà ở cách tiếp cận mới về hòa nhập. Các vận động viên khuyết tật không còn thi đấu tách biệt, mà sát cánh cùng những người không khuyết tật trong một tập thể chung. Không còn “hai thế giới”, thay vào đó là sự sẻ chia, đồng hành và phát triển bền vững", ông Thọ nhấn mạnh.

Giành ngôi vô địch, vận động viên Hoàng Văn Được xúc động cho biết, giải đấu không chỉ là sân chơi tranh tài mà còn là nơi lan tỏa giá trị nhân văn, nơi mọi vận động viên đều được tôn trọng và trao cơ hội thể hiện. Theo anh, Para Natuh đã góp phần thu hẹp khoảng cách giữa người khuyết tật và cộng đồng, mở ra nhiều cơ hội để họ khẳng định bản thân và tham gia xã hội một cách tự tin, bình đẳng hơn.

Không chỉ dừng lại ở thể thao, chuỗi sự kiện Para Natuh 2026 còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực. Bên cạnh giải pickleball là vòng chung kết cuộc thi ẩm thực “Việt Thực Para Natuh - Bắc Ninh” với sự góp mặt của 5 hợp tác xã, hộ kinh doanh tiêu biểu. Song song là các cuộc thi báo chí và nhiếp ảnh về văn hóa, thể thao, du lịch, thu hút khoảng 100 nhà báo, phóng viên và nhiếp ảnh gia tham gia.

Ban tổ chức kỳ vọng, từ những hoạt động đa dạng này sẽ hình thành hệ thống tác phẩm phong phú, phản ánh đa chiều đời sống địa phương, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Ninh thân thiện, năng động.

