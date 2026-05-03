'Chuyến tàu lượn cảm xúc' đưa Ipswich Town trở lại Premier League

TPO - Ipswich Town đã chính thức giành quyền trở lại Premier League ngay sau một mùa giải xuống hạng, với chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Queens Park Rangers ở vòng đấu cuối cùng của Championship.

Ngay từ khi bóng lăn, Ipswich Town đã thể hiện rõ quyết tâm phải thắng để bảo vệ vị trí trong nhóm thăng hạng. Áp lực nhanh chóng được chuyển hóa thành lợi thế khi George Hirst và Jaden Philogene lần lượt lập công trong hiệp một, giúp đội chủ nhà dẫn 2-0. Sang hiệp hai, Kasey McAteer ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0, đồng thời đẩy bầu không khí tại Portman Road lên cao trào.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên cũng là lúc sân Portman Road vỡ òa. Hàng trăm cổ động viên tràn xuống sân ăn mừng tấm vé trở lại Premier League. Pháo sáng xanh trắng phủ kín bầu trời, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình tái thiết của đội bóng vùng Suffolk.

Ipswich từng thăng hạng lên Championship vào mùa giải 2022/23, sau đó tiếp tục lên Premier League ở mùa 2023/24, nhưng lại phải xuống hạng ngay lập tức mùa 2024/25 khi chỉ giành được 22 điểm. Lần trở lại này mang ý nghĩa lớn hơn một suất thăng hạng đơn thuần, mà là kết quả của quá trình xây dựng lại đội hình và bản sắc dưới thời HLV Kieran McKenna.

Phát biểu sau trận đấu, HLV McKenna thừa nhận đây là một trong những hành trình thăng hạng khó khăn nhất sự nghiệp cầm quân của ông, đồng thời nhấn mạnh sự kiên trì và đoàn kết của toàn đội trong giai đoạn tái thiết. Ông cho rằng Ipswich đã phải làm lại gần như từ đầu trong điều kiện không hề dễ dàng, nhưng hoàn toàn xứng đáng với thành quả đạt được.

Mùa giải khép lại với Ipswich ở vị trí thứ hai, giành 84 điểm sau 46 vòng đấu. Ngôi vô địch thuộc về Coventry City của HLV Frank Lampard với 95 điểm, sau chiến thắng 4-0 trước Watford FC ở vòng cuối.

Cùng với tấm vé thăng hạng, Ipswich và Coventry dự kiến sẽ nhận nguồn tài chính khổng lồ ước tính từ 120 đến 170 triệu bảng từ việc thăng hạng Premier League, chủ yếu đến từ bản quyền truyền hình, tạo nền tảng quan trọng cho việc nâng cấp lực lượng ở mùa giải tới.

Ở nhóm phía sau, cuộc đua play-off cũng diễn ra kịch tính. Millwall FC kết thúc ở vị trí thứ ba sau chiến thắng 2-0 trước Oxford United, trong khi Middlesbrough FC bị cầm hòa 2-2 trước Wrexham AFC và bỏ lỡ cơ hội thăng hạng trực tiếp.

Wrexham, đội bóng thuộc sở hữu của hai diễn viên Hollywood Ryan Reynolds và Rob McElhenney, cũng không thể tạo nên mùa giải lịch sử khi chỉ kết thúc ở vị trí thứ bảy, qua đó lỡ suất play-off. Trong khi đó, Hull City giành tấm vé cuối cùng dự play-off sau chiến thắng 2-1 trước Norwich City.

Với kết quả này, Ipswich và Coventry sẽ trở lại Premier League mùa tới, trong khi các đội nhóm sau tiếp tục bước vào vòng play-off để tranh suất thăng hạng còn lại trong một mùa giải Championship đầy kịch tính và biến động.