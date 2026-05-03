Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định MU vs Liverpool, 21h30 ngày 3/5: Chiến đấu vì… chiếc ghế HLV

A Phi

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Liverpool, vòng 35 Ngoại hạng Anh lúc 21h30 ngày 3/5 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa MU và Liverpool. Michael Carrick và Arne Slot quyết thắng vì chiếc ghế HLV ở câu lạc bộ của họ.

nhan-dinh-mu-vs-liverpool.jpg

Nhận định MU vs Liverpool

Chỉ có 3 điểm cách biệt giữa MU và Liverpool trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, và cả hai đội đều đang tiến gần đến việc chắc suất tham dự Champions League mùa giải tới. Với việc Brighton ngã ngựa trên sân Newcastle tối qua, vị thế của MU và Liverpool càng được củng cố.

MU chỉ cần 1 điểm nữa là chính thức giành vé trở lại Champions League trước 3 vòng đấu. Trong khi đó, một chiến thắng tại Old Trafford sẽ giúp Liverpool đảm bảo điều này. Tuy nhiên, giới mộ điệu tin rằng điểm số không phải điều quan trọng nhất trong trận “derby nước Anh” tối nay, đặc biệt khi ghế HLV của hai câu lạc bộ khổng lồ này đều bỏ ngỏ chủ nhân vào mùa hè tới.

Michael Carrick giúp MU hồi phục mạnh mẽ và leo lên nhóm đầu bảng đầy ấn tượng. Dù vậy, ông vẫn chỉ là một trong những ứng cử viên cho vị trí HLV chính thức mà ban lãnh đạo Quỷ đỏ nhắm tới. Carrick sẽ ghi thêm rất nhiều điểm nếu giúp MU đánh bại đại kình địch Liverpool và ngược lại, ông có thể sẽ đánh mất cơ hội nếu Quỷ đỏ thua trận đấu tối nay.

Ở hướng ngược lại, Arne Slot hứng chịu chỉ trích trong phần lớn mùa giải này. Thế nhưng, HLV người Hà Lan vẫn lèo lái Liverpool đến gần với mục tiêu tối thiểu của họ là giành vé dự Champions League. Hiện tại, ban lãnh đạo và người hâm mộ Liverpool vẫn chia làm “hai phe”: một bên ủng hộ Slot và một bên muốn có HLV mới.

ap26109526322927.jpg
Arne Slot đang chịu áp lực rất lớn tại Liverpool. Ảnh: AP

Trận đấu với MU vì thế có ý nghĩa quan trọng với Slot. Nếu giúp Liverpool đánh bại MU ngay tại Old Trafford, Slot sẽ chứng minh ông vẫn là HLV đẳng cấp cao mà The Kop có thể tin tưởng. Tuy nhiên, một thất bại sẽ khiến khả năng ông mất ghế tăng cao.

Xét về phong độ, MU đang nhỉnh hơn Liverpool. Họ bước vào trận đấu này sau ba chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh trước Fulham, Everton và Palace. Trong khi đó, Liverpool chỉ thắng một trong 12 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh trước các đội bóng nằm trong top ba (7 trận hòa, 4 trận thua).

Đội bóng của Arne Slot đôi khi gặp khó khăn khi thi đấu trên sân khách mùa này. The Kop đã thua 2 trận liên tiếp trước Wolves và Brighton trước khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Everton tại sân Hill Dickinson trong trận đấu sân khách gần nhất.

Liverpool cũng chỉ thắng 4 trong 23 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước các đội bóng nằm trong nửa trên bảng xếp hạng (10 trận hòa, 9 trận thua). Các thông số này sẽ tiếp thêm tự tin cho MU, đội vốn có được sự ổn định hiếm thấy dưới thời Carrick. Kể từ trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Carrick ở mùa này, Quỷ Đỏ đã giành được nhiều điểm hơn bất kỳ đội nào khác (29).

Với 9 chiến thắng trong 13 trận đấu (2 hòa, 2 thua), Carrick đã có nhiều chiến thắng hơn Ruben Amorim đạt được trong 20 trận đấu ở mùa giải 2025-26 (8 thắng, 7 hòa, 5 thua). Hơn nữa, HLV người Anh cũng góp phần biến Old Trafford trở thành “pháo đài” đúng nghĩa khi thắng 6/7 trận gần nhất tại đây.

bruno.jpg
Bruno trên đường trở thành "Vua kiến tạo". Ảnh: AP

Một phần quan trọng trong đó là phong độ ấn tượng của Bruno Fernandes . Sau khi kiến ​​tạo cho Benjamin Sesko ghi bàn vào lưới Brentford, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã có 19 pha kiến ​​tạo tại Premier League mùa này, chỉ còn kém kỷ lục một pha kiến ​​tạo trong một mùa giải do Thierry Henry (2002-03) và Kevin De Bruyne (2019-20) thiết lập.

Trong khi MU duy trì sự ổn định xung quanh Bruno, Liverpool vẫn chưa tìm được lời giải tối ưu cho hàng tấn công. Isak đang trở lại ấn tượng, nhưng chấn thương của Ekitike và Salah khiến HLV Slot có rất ít lựa chọn và lối chơi của The Kop có thể bị bắt bài.

Phong độ MU vs Liverpool

phong-do-mu-vs-liverpool.png

Đội hình dự kiến MU vs Liverpool

MU: Senne Lammens, Noussair Mazraoui, Harry Maguire, Ayden Heaven, Diogo Dalot, Casemiro, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko.

Liverpool: Freddie Woodman, Curtis Jones, Ibrahima Konate, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai, Cody Gakpo, Florian Wirtz, Alexander Isak.

Dự đoán tỷ số: MU 2-1 Liverpool

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

A Phi
#Nhận định MU vs Liverpool #soi kèo MU vs Liverpool #MU vs Liverpool #phong độ MU vs Liverpool #thành tích đối đầu MU vs Liverpool #Ngoại hạng Anh

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe