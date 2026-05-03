Nhận định MU vs Liverpool, 21h30 ngày 3/5: Chiến đấu vì… chiếc ghế HLV

TPO - Nhận định bóng đá MU vs Liverpool, vòng 35 Ngoại hạng Anh lúc 21h30 ngày 3/5 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu giữa MU và Liverpool. Michael Carrick và Arne Slot quyết thắng vì chiếc ghế HLV ở câu lạc bộ của họ.

Chỉ có 3 điểm cách biệt giữa MU và Liverpool trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, và cả hai đội đều đang tiến gần đến việc chắc suất tham dự Champions League mùa giải tới. Với việc Brighton ngã ngựa trên sân Newcastle tối qua, vị thế của MU và Liverpool càng được củng cố.

MU chỉ cần 1 điểm nữa là chính thức giành vé trở lại Champions League trước 3 vòng đấu. Trong khi đó, một chiến thắng tại Old Trafford sẽ giúp Liverpool đảm bảo điều này. Tuy nhiên, giới mộ điệu tin rằng điểm số không phải điều quan trọng nhất trong trận “derby nước Anh” tối nay, đặc biệt khi ghế HLV của hai câu lạc bộ khổng lồ này đều bỏ ngỏ chủ nhân vào mùa hè tới.

Michael Carrick giúp MU hồi phục mạnh mẽ và leo lên nhóm đầu bảng đầy ấn tượng. Dù vậy, ông vẫn chỉ là một trong những ứng cử viên cho vị trí HLV chính thức mà ban lãnh đạo Quỷ đỏ nhắm tới. Carrick sẽ ghi thêm rất nhiều điểm nếu giúp MU đánh bại đại kình địch Liverpool và ngược lại, ông có thể sẽ đánh mất cơ hội nếu Quỷ đỏ thua trận đấu tối nay.

Ở hướng ngược lại, Arne Slot hứng chịu chỉ trích trong phần lớn mùa giải này. Thế nhưng, HLV người Hà Lan vẫn lèo lái Liverpool đến gần với mục tiêu tối thiểu của họ là giành vé dự Champions League. Hiện tại, ban lãnh đạo và người hâm mộ Liverpool vẫn chia làm “hai phe”: một bên ủng hộ Slot và một bên muốn có HLV mới.

Trận đấu với MU vì thế có ý nghĩa quan trọng với Slot. Nếu giúp Liverpool đánh bại MU ngay tại Old Trafford, Slot sẽ chứng minh ông vẫn là HLV đẳng cấp cao mà The Kop có thể tin tưởng. Tuy nhiên, một thất bại sẽ khiến khả năng ông mất ghế tăng cao.

Xét về phong độ, MU đang nhỉnh hơn Liverpool. Họ bước vào trận đấu này sau ba chiến thắng liên tiếp tại giải Ngoại hạng Anh trước Fulham, Everton và Palace. Trong khi đó, Liverpool chỉ thắng một trong 12 trận đấu gần nhất tại giải Ngoại hạng Anh trước các đội bóng nằm trong top ba (7 trận hòa, 4 trận thua).

Đội bóng của Arne Slot đôi khi gặp khó khăn khi thi đấu trên sân khách mùa này. The Kop đã thua 2 trận liên tiếp trước Wolves và Brighton trước khi giành chiến thắng nghẹt thở trước Everton tại sân Hill Dickinson trong trận đấu sân khách gần nhất.

Liverpool cũng chỉ thắng 4 trong 23 trận sân khách gần nhất tại Ngoại hạng Anh trước các đội bóng nằm trong nửa trên bảng xếp hạng (10 trận hòa, 9 trận thua). Các thông số này sẽ tiếp thêm tự tin cho MU, đội vốn có được sự ổn định hiếm thấy dưới thời Carrick. Kể từ trận đấu đầu tiên dưới sự dẫn dắt của Carrick ở mùa này, Quỷ Đỏ đã giành được nhiều điểm hơn bất kỳ đội nào khác (29).

Với 9 chiến thắng trong 13 trận đấu (2 hòa, 2 thua), Carrick đã có nhiều chiến thắng hơn Ruben Amorim đạt được trong 20 trận đấu ở mùa giải 2025-26 (8 thắng, 7 hòa, 5 thua). Hơn nữa, HLV người Anh cũng góp phần biến Old Trafford trở thành “pháo đài” đúng nghĩa khi thắng 6/7 trận gần nhất tại đây.

Một phần quan trọng trong đó là phong độ ấn tượng của Bruno Fernandes . Sau khi kiến ​​tạo cho Benjamin Sesko ghi bàn vào lưới Brentford, tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã có 19 pha kiến ​​tạo tại Premier League mùa này, chỉ còn kém kỷ lục một pha kiến ​​tạo trong một mùa giải do Thierry Henry (2002-03) và Kevin De Bruyne (2019-20) thiết lập.

Trong khi MU duy trì sự ổn định xung quanh Bruno, Liverpool vẫn chưa tìm được lời giải tối ưu cho hàng tấn công. Isak đang trở lại ấn tượng, nhưng chấn thương của Ekitike và Salah khiến HLV Slot có rất ít lựa chọn và lối chơi của The Kop có thể bị bắt bài.

