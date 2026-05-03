Thể thao

Barcelona tiến sát ngôi vương La Liga sau chiến thắng nghẹt thở trên sân Osasuna

Trọng Đạt

TPO - Hai bàn thắng muộn của Robert Lewandowski và Ferran Torres giúp Barcelona giành chiến thắng 2-1 trước Osasuna và tiến rất gần tới chức vô địch La Liga mùa này.

screenshot-2026-05-03-074930.png

Trên sân khách El Sadar đầy áp lực, Barcelona bước vào trận đấu với mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì lợi thế trong cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, trước một Osasuna chơi đầy quyết tâm, đội bóng xứ Catalunya đã trải qua 90 phút không hề dễ dàng, thậm chí nhiều thời điểm phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ thành Joan Garcia để giữ vững mành lưới.

Hiệp một chứng kiến thế trận khá cân bằng, nhưng Osasuna mới là đội tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Ante Budimir có ít nhất hai tình huống khiến khung thành Barcelona chao đảo, trong đó đáng tiếc nhất là cú dứt điểm đưa bóng trúng cột dọc ở phút 35. Chỉ hai phút sau, anh tiếp tục thử tài Joan Garcia bằng một pha cứa lòng hiểm hóc, nhưng thủ môn của Barca vẫn phản xạ xuất sắc để cứu thua.

Sang hiệp hai, sức ép từ đội chủ nhà tiếp tục được duy trì. Phút 69, Ruben García suýt mở tỷ số nhưng lại một lần nữa bị Joan Garcia từ chối bằng pha cản phá xuất thần từ ngoài vòng cấm. Khi Osasuna vẫn đang bế tắc trong khâu chuyển hóa cơ hội, Barcelona bất ngờ tung ra đòn trừng phạt.

screenshot-2026-05-03-075121.png

Phút 81, Marcus Rashford thực hiện quả tạt chuẩn xác từ cánh phải, tạo điều kiện để Robert Lewandowski bật cao đánh đầu tung lưới Sergio Herrera, mở tỷ số cho đội khách. Chỉ 5 phút sau, thế trận sụp đổ hoàn toàn với Osasuna khi Fermín López có đường chọc khe tinh tế để Ferran Torres băng xuống, dứt điểm gọn gàng nhân đôi cách biệt.

Những nỗ lực muộn màng của đội chủ nhà chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công Raúl García ở cự ly gần, nhưng thời gian còn lại là không đủ để tạo nên cuộc lội ngược dòng.

Sau trận đấu, Ferran Torres chia sẻ rằng đây là một trong những chuyến làm khách khó khăn nhất mùa giải, đồng thời nhấn mạnh Barcelona đã gây áp lực lớn lên Real Madrid trong cuộc đua vô địch.

Với chiến thắng này, Barcelona đã nâng tổng điểm lên 88 sau 34 vòng đấu, hơn Real Madrid 14 điểm. Cơ hội đăng quang đang ở rất gần Barcelona, trong bối cảnh họ chỉ còn chờ kết quả từ đội bóng Hoàng gia ở trận đấu tiếp theo để biết liệu mình có thể chính thức bảo vệ thành công ngôi vương La Liga hay không.

#Barcelona #LaLiga #Osasuna #Lewandowski #Ferran Torres #bóng đá

