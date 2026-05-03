Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhận định Thể Công Viettel vs Ninh Bình, 19h15 ngày 3/5: Rực lửa tại Hàng Đẫy

Đặng Lai

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Ninh Bình, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân Hàng Đẫy sẽ thực sự nóng với màn đối đầu giữa 2 triết lý đối lập đến từ Thể Công Viettel và Ninh Bình FC.

viettel-2.jpg

Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs Ninh Bình

Đây không chỉ là cuộc chiến giữa hai thế lực đang nằm trong tốp đầu bảng xếp hạng mà còn là màn so tài của những triết lý bóng đá đối lập: một bên là bản sắc kỷ luật quân đội, một bên là sức mạnh từ dàn sao đắt giá.

Đội bóng áo lính bước vào trận đấu này với một chút hụt hơi về tâm lý. Ở vòng 20, Thể Công Viettel đã để tuột chiến thắng một cách đáng tiếc trước SHB Đà Nẵng trong trận hòa kịch tính 3-3. Dẫn trước đến phút cuối nhưng lại để đối thủ gỡ hòa, đoàn quân của HLV Popov (dù ông đang thụ án kỷ luật) hiểu rằng hàng thủ cần phải siết chặt lại kỷ luật sắt đá vốn có.

Hiện tại, Thể Công Viettel đang vững vàng ở vị trí thứ 2 với 42 điểm. Điểm tựa lớn nhất của họ chính là sân nhà Hàng Đẫy và sự tỏa sáng của các ngoại binh như Lucao hay Pedro Henrique.

Lối chơi của Thể Công mùa này kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự thực dụng và những pha phản công sắc lẹm. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp từ cabin kỹ thuật của chiến lược gia người Bulgaria có thể là một bất lợi không nhỏ trong việc điều chỉnh nhân sự tức thời.

viettel-2-9645.jpg

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Ninh Bình

Phía bên kia chiến tuyến, Ninh Bình FC đang là hiện tượng thú vị nhất mùa giải năm nay. Với sự phục vụ của dàn tuyển thủ quốc gia như Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Anh… đội bóng cố đô Hoa Lư đã vươn lên vị trí thứ 4 với 37 điểm. Ninh Bình sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại, nhưng sự ổn định vẫn là dấu hỏi lớn.

Trận hòa 2-2 trước Hải Phòng rồi thua Hà Nội FC 2-3 ở vòng trước cho thấy Ninh Bình vẫn còn những lỗ hổng trong việc duy trì sự tập trung xuyên suốt 90 phút. Họ đang nỗ lực gắn kết những cá nhân xuất sắc thành một khối thống nhất. Nhưng dường như nhiệm vụ ấy còn rất gian nan. Thực tế là trong các trận đại chiến ở mùa này, Ninh Bình vẫn thường thua. Họ gục ngã trước CAHN, thua Hà Nội FC...

Hành quân đến sân Hàng Đẫy, mục tiêu của Ninh Bình chắc chắn là có điểm để duy trì hy vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu, nhưng đối mặt với hàng thủ kín kẽ của Viettel sẽ là thử thách cực đại của CLB tân binh.

Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs Ninh Bình

Thể Công Viettel: Văn Việt, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Colona, Viết Tú, Nhật Nam, Wesley, Công Phương, Văn Khang, Paulo Tapeu, Lucas Vinicius.

Ninh Bình FC: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Quang Nho, Thái Bình, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Geovane, Quốc Việt, Friday.

Dự đoán tỷ số: Thể Công Viettel 1-0 Ninh Bình

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Đặng Lai
#Nhận định trước trận đấu Thể Công Viettel vs Ninh Bình #Nhận định Thể Công Viettel vs Ninh Bình #Phong độ #lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Ninh Bình #Đội hình dự kiến Thể Công Viettel vs Ninh Bình #Dự đoán tỷ số #Nhận định bóng đá #Thể Công Viettel vs Ninh Bình #nhận định trận đấu #kết quả bóng đá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe