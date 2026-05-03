Nhận định Thể Công Viettel vs Ninh Bình, 19h15 ngày 3/5: Rực lửa tại Hàng Đẫy

TPO - Nhận định bóng đá Thể Công Viettel vs Ninh Bình, LPBank V.League 1-2025/26 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Sân Hàng Đẫy sẽ thực sự nóng với màn đối đầu giữa 2 triết lý đối lập đến từ Thể Công Viettel và Ninh Bình FC.

Đây không chỉ là cuộc chiến giữa hai thế lực đang nằm trong tốp đầu bảng xếp hạng mà còn là màn so tài của những triết lý bóng đá đối lập: một bên là bản sắc kỷ luật quân đội, một bên là sức mạnh từ dàn sao đắt giá.

Đội bóng áo lính bước vào trận đấu này với một chút hụt hơi về tâm lý. Ở vòng 20, Thể Công Viettel đã để tuột chiến thắng một cách đáng tiếc trước SHB Đà Nẵng trong trận hòa kịch tính 3-3. Dẫn trước đến phút cuối nhưng lại để đối thủ gỡ hòa, đoàn quân của HLV Popov (dù ông đang thụ án kỷ luật) hiểu rằng hàng thủ cần phải siết chặt lại kỷ luật sắt đá vốn có.

Hiện tại, Thể Công Viettel đang vững vàng ở vị trí thứ 2 với 42 điểm. Điểm tựa lớn nhất của họ chính là sân nhà Hàng Đẫy và sự tỏa sáng của các ngoại binh như Lucao hay Pedro Henrique.

Lối chơi của Thể Công mùa này kết hợp nhuần nhuyễn giữa sự thực dụng và những pha phản công sắc lẹm. Tuy nhiên, việc thiếu vắng sự chỉ đạo trực tiếp từ cabin kỹ thuật của chiến lược gia người Bulgaria có thể là một bất lợi không nhỏ trong việc điều chỉnh nhân sự tức thời.

Phong độ, lịch sử đối đầu Thể Công Viettel vs Ninh Bình

Phía bên kia chiến tuyến, Ninh Bình FC đang là hiện tượng thú vị nhất mùa giải năm nay. Với sự phục vụ của dàn tuyển thủ quốc gia như Văn Lâm, Hoàng Đức, Tiến Anh… đội bóng cố đô Hoa Lư đã vươn lên vị trí thứ 4 với 37 điểm. Ninh Bình sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu tính đến thời điểm hiện tại, nhưng sự ổn định vẫn là dấu hỏi lớn.

Trận hòa 2-2 trước Hải Phòng rồi thua Hà Nội FC 2-3 ở vòng trước cho thấy Ninh Bình vẫn còn những lỗ hổng trong việc duy trì sự tập trung xuyên suốt 90 phút. Họ đang nỗ lực gắn kết những cá nhân xuất sắc thành một khối thống nhất. Nhưng dường như nhiệm vụ ấy còn rất gian nan. Thực tế là trong các trận đại chiến ở mùa này, Ninh Bình vẫn thường thua. Họ gục ngã trước CAHN, thua Hà Nội FC...

Hành quân đến sân Hàng Đẫy, mục tiêu của Ninh Bình chắc chắn là có điểm để duy trì hy vọng bám đuổi nhóm dẫn đầu, nhưng đối mặt với hàng thủ kín kẽ của Viettel sẽ là thử thách cực đại của CLB tân binh.