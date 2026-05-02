Arsenal đè bẹp Fulham, nới rộng 6 điểm với Man City

TPO - Pháo thủ thành London đánh bại Fulham 3-0 trong cuộc đối đầu vòng 35 giải Ngoại hạng Anh, qua đó củng cố ngôi đầu bảng với 76 điểm. Kết quả giúp Arsenal nới rộng cách biệt với Man City lên 6 điểm nhưng đã chơi hơn đối thủ 2 trận.

foul Hết giờ. Arsenal 3-0 Fulham Với chiến thắng này, Arsenal nới rộng cách biệt lên 6 điểm so với Manchester City, nhưng chơi nhiều hơn 2 trận. report Bù giờ 90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. report Max Dowman đột phá khung thành Fulham 85': Max Dowman có pha đi bóng đầy tự tin ngay từ khu vực giữa sân, rồi một mình đột phá thẳng vào rìa vòng cấm Fulham. Tuy nhiên, cú dứt điểm của tài năng trẻ Arsenal đưa bóng đi chệch cột dọc. report Xà ngang cứu thua Fulham 80': Arsenal suýt chút nữa có bàn thắng thứ tư! Từ quả phạt góc của Madueke, Calafiori bật cao đánh đầu rất khó chịu, đưa bóng dội thẳng xà ngang khung thành Fulham. report Nguy hiểm 76': Smith Rowe, trong ngày đối đầu đội bóng cũ Arsenal, có pha bứt tốc đầy táo bạo xâm nhập vòng cấm. Anh tung cú sút chân trái ở cự ly gần, nhưng bóng đi chệch cột dọc khung thành Arsenal. Ngay sau đó, Smith Rowe nằm sân và nhận được sự chăm sóc y tế. report Fulham có cú sút trúng đích đầu tiên 72': Castagne tung cú sút khá nhanh, nhưng bóng lại đi đúng vị trí của thủ thành David Raya. Đáng chú ý, đây mới chỉ là cú sút trúng đích đầu tiên của Fulham trong trận đấu. report Sóng gió trước khung thành Arsenal 70': Madueke có pha va chạm khá mạnh với Kenny Tete (King) ngay rìa vòng cấm của Arsenal, mang về một quả đá phạt nguy hiểm cho Fulham. Jimenez thực hiện cú sút, bóng đập trúng hàng rào. Ngay sau đó, Cairney băng vào đá bồi, nhưng cú dứt điểm tiếp tục bị đổi hướng và đi hết đường biên ngang. report Hai đội thay người đồng loạt 63': Bên phía Fulham, ba cái tên vào sân là Tom Cairney, King và Oscar Bobb, thay thế cho Harrison Reed, Harry Wilson và Samuel Chukwueze. Trong khi đó, Arsenal cũng có sự điều chỉnh: Gabriel Jesus và Martin Zubimendi được tung vào sân, thế chỗ Declan Rice và Viktor Gyokeres. report Không vào! 60': Trossard tung cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa, nhưng bóng đi trúng vào vị trí của thủ môn Leno. report Leno cứu thua 56': Trossard tiếp tục để lại dấu ấn với một đường chọc khe hoàn hảo, đặt Gyokeres vào thế đối mặt với thủ thành Leno. Nhưng trong pha đối đầu trực tiếp, Leno đã phản xạ xuất sắc, khép góc kịp thời để cứu thua cho Fulham. report Phòng ngự xuất sắc 52': Declan Rice tung đường chuyền như đặt, mở ra khoảng trống để Noni Madueke bứt tốc xâm nhập phần sân Fulham. Madueke sau đó trả bóng cho Eze trong vòng cấm. Nhưng đúng khoảnh khắc quyết định, Bassey đã lao về cực nhanh, chặn đứng cú dứt điểm trong gang tấc. report Cơ hội cho Fulham 49': Từ tình huống phạt góc, Castagne bật cao đánh đầu, nhưng bóng khẽ chạm Calafiori đổi hướng rồi đi ra ngoài, mang về thêm một quả phạt góc cho Fulham. Ở pha bóng tiếp theo, David Raya cuối cùng cũng ôm gọn bóng, giúp Arsenal giải tỏa sức ép. foul Hiệp 2 bắt đầu 46': Arsenal thay người. Noni Madueke vào sân thay Saka. report Hết hiệp 1 45+4': Arsenal tạm dẫn 3-0 Fulham. goal VÀO!!! Gyokeres nâng tỷ số lên 3-0 45+3': Ngay trước khi hiệp một khép lại, Arsenal tung ra pha phản công sắc lẹm bên cánh trái. Trossard bứt tốc rồi thực hiện quả tạt chuẩn xác vào vòng cấm. Ở điểm đến quen thuộc, Gyokeres bật cao đánh đầu hiểm hóc, đưa bóng bay qua tầm với của Leno rồi nằm gọn trong lưới Fulham. time Bù giờ 45': Hiệp 1 có 3 phút bù giờ. report Arsenal suýt có bàn thắng thứ 3 44': Arsenal tiếp tục khai thác cực tốt các tình huống bóng chết. Từ pha đá phạt, Ben White treo bóng vào vòng cấm Fulham và Gabriel đã băng vào với tốc độ rất cao. Chỉ thiếu một nhịp chạm bóng chuẩn xác, trung vệ người Brazil đã có thể “móc” bóng tung lưới Fulham. goal VÀO!!! Saka nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal 40': Gyokeres 'đáp lễ' cho Saka bằng một đường chọc khe tinh tế, xé toang hàng thủ Fulham. Trong tư thế thuận lợi, đội trưởng của Arsenal không bỏ lỡ cơ hội khi tung cú dứt điểm quyết đoán ở cự ly gần, đánh bại thủ thành Leno để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal. report Fulham chơi khởi sắc 36': Fulham đang có những phút chơi khởi sắc hơn kể từ sau bàn thắng của Arsenal không được công nhận. Đội khách cầm bóng nhiều hơn và dần tìm lại sự tự tin trong cách triển khai. report VAR từ chối bàn thắng của Calafiori 30': Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định Calafiori việt vị khi cầu thủ này đã đứng dưới hàng thủ Fulham trước khi đánh đầu ghi bàn. goal VÀO!!! Lưới của Fulham đã rung lên 29': Trossard có bóng trong vòng cấm, xoay người bấm bóng tinh tế để Calafiori băng vào đánh đầu tung lưới Fulham. report Nguy hiểm 26': Saka thực hiện quả phạt góc đầy khó chịu, đưa bóng xoáy sâu vào khu vực 5m50. Magalhaes bật cao đánh đầu, nhưng Leno xuất sắc cản phá ở cự ly cực gần. Bóng bật ra đúng vị trí của Gabriel và anh tung dứt điểm lần hai nhưng trúng Lukic, trước khi tiền vệ này kịp thời phá bóng giải nguy. report Thẻ vàng đầu tiên 23': Lukic nhận thẻ vàng khi vung chân truy cản Eberechi Eze ngay khu vực giữa sân. report Lộn xộn trước khung thành Fulham 19': Từ tình huống đá phạt, Bernd Leno, cựu thủ thành của Arsenal, đã băng ra đấm bóng giải nguy giữa vòng vây đông người trong vòng cấm Fulham. Bóng bật ra tuyến hai và Raul Jimenez đã phản ứng cực nhanh, áp sát Eberechi Eze để chặn đứng cú sút bồi nguy hiểm. report Trossard sút xa 13': Trossard có bóng ở ngoài vòng cấm và không ngần ngại tung ra cú sút xa. Bóng đi căng nhưng chệch cột dọc khung thành Fulham trong gang tấc. report VÀO!!! Arsenal mở tỷ số 9': Bukayo Saka có pha xử lý khéo léo loại bỏ hậu vệ Fulham trước khi căng ngang vào trong, tạo cơ hội để Viktor Gyokeres ập vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho Arsenal. report Pha dứt điểm đầu tiên 3': Trossard tung ra cú dứt điểm đầu tiên của trận đấu, đưa bóng đi cắt ngang khung thành Fulham đầy nguy hiểm. foul Trận đấu bắt đầu 1': Fulham giao bóng. report Cầu thủ 2 đội khởi động report Bầu không khí náo nhiệt tại Emirates report Emile Smith Rowe đối đầu đội bóng cũ Arsenal Emile Smith Rowe được trao cơ hội đá chính khi chạm trán đội bóng cũ Arsenal trong màu áo Fulham. HLV Marco Silva thực hiện hai sự điều chỉnh trong đội hình xuất phát so với chiến thắng 1-0 trước Aston Villa. Ở khu trung tuyến, Harrison Reed được tin tưởng thay thế Sander Berge. Bên hành lang cánh, Antonee Robinson góp mặt ngay từ đầu, thay cho Ryan Sessegnon do chấn thương. Trong khi đó, một cựu cầu thủ Arsenal khác là Alex Iwobi tiếp tục vắng mặt vì chưa kịp bình phục. report Saka trở lại đội hình xuất phát của Arsenal Bukayo Saka trở lại đội hình xuất phát của Arsenal lần đầu tiên kể từ trận chung kết Carabao Cup. Ngôi sao người Anh đồng thời đeo băng đội trưởng thay cho Martin Odegaard, người không có tên trong danh sách đăng ký sau khi phải rời sân ở trận gặp Atletico Madrid. Sự trở lại của Saka, thay cho Noni Madueke, là một trong năm sự thay đổi của Arsenal so với trận đấu trước đó. Ở khu trung tuyến, Myles Lewis-Skelly được trao cơ hội thay thế Martin Zubimendi. Bên cạnh đó, Riccardo Calafiori, Leandro Trossard và Eberechi Eze cũng góp mặt ngay từ đầu. Ở chiều ngược lại, Gabriel Martinelli và Piero Hincapie phải ngồi dự bị cùng với Madueke và Zubimendi. Trong khi đó, Kai Havertz và Jurrien Timber không góp mặt trong danh sách thi đấu. start Đội hình xuất phát Fulham Leno, Castagne, Andersen, Bassey, Robinson, Reed, Lukic, Wilson, Smith Rowe, Chukwueze, Jimenez. start Đội hình xuất phát Arsenal Raya, White, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres.

Trong bối cảnh Paris Saint-Germain được tạo điều kiện hoãn lịch thi đấu quốc nội để dồn toàn lực cho Champions League, các đại diện của Premier League, trong đó có Arsenal, lại không có được “đặc quyền” tương tự.

Chính vì vậy, thầy trò HLV Mikel Arteta buộc phải bước vào trận derby London với Fulham chỉ chưa đầy 72 giờ sau màn so tài căng thẳng trước Atletico Madrid tại đấu trường châu Âu.

Trận hòa 1-1 trên đất Tây Ban Nha đều nhờ những tình huống ghi bàn trên chấm 11m. Julian Alvarez mở tỷ số trên chấm phạt đền cho Atletico, trước khi Viktor Gyokeres đáp trả cũng từ cự ly 11m.

Đáng chú ý, HLV Arteta đã tỏ ra “phẫn nộ” khi cho rằng Arsenal còn mất thêm một quả phạt đền sau tình huống gây tranh cãi giữa David Hancko và Eberechi Eze. Dẫu vậy, đại diện nước Anh vẫn rời sân với lợi thế nhất định trước trận lượt về trên sân nhà.

Trở lại đấu trường quốc nội, Arsenal vừa kịp “hãm phanh” chuỗi phong độ sa sút bằng chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Newcastle. Ba điểm quý giá này giúp “Pháo thủ” chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, đồng thời tạo khoảng cách 3 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch.

Nếu tiếp tục giành chiến thắng, Arsenal hoàn toàn có thể nới rộng cách biệt lên 6 điểm, trong bối cảnh Man City phải chờ đến đầu tuần để chạm trán Everton. Điểm tựa lớn của đội chủ sân Emirates chính là hàng thủ, khi họ mới chỉ để lọt lưới 11 bàn trên sân nhà mùa này.

Trong khi đó, Fulham cũng vừa tìm lại cảm giác chiến thắng bằng việc vượt qua Aston Villa với tỷ số 1-0, nhờ pha lập công sớm của Ryan Sessegnon.

Trước đó, đoàn quân của HLV Marco Silva trải qua chuỗi trận đáng quên khi “tịt ngòi” trước Liverpool và Brentford. Tính rộng hơn, Fulham chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn trong 7 trận gần nhất, con số lý giải vì sao họ đã tụt xuống vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, dù khoảng cách với nhóm dự cúp châu Âu là không lớn.

Cơ hội vẫn còn, nhưng tương lai của HLV Marco Silva đang trở thành dấu hỏi lớn khi ông được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Chelsea.

Chuyến hành quân tới Emirates lần này mang theo nhiều áp lực. Fulham không chỉ cần chấm dứt chuỗi 3 trận sân khách không thắng và không ghi bàn, mà còn phải phá “dớp” lịch sử khi chưa từng giành chiến thắng trên sân khách trước đội đang dẫn đầu Premier League.

Đáng chú ý hơn, thống kê đối đầu gần như chống lại họ hoàn toàn. Arsenal đang sở hữu chuỗi 32 trận bất bại trên sân nhà trước Fulham tại giải vô địch quốc gia, một trong những kỷ lục dài nhất trong lịch sử bóng đá Anh giữa hai CLB.