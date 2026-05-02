Công an Hà Nội thắng nhàn Hải Phòng, vững ngôi đầu bảng

TPO - Đánh bại Hải Phòng 2-0 trong cuộc đối đầu ở vòng 21 LPBank V.League 2025/26, Công an Hà Nội tiếp tục vững ngôi đầu bảng với 54 điểm, hơn đội nhì bảng Thể Công Viettel 12 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

foul HẾT GIỜ!!! Hải Phòng 0-2 CAHN time Hiệp 2 có 4 phút bù giờ substitution CAHN thay thêm người Phút 87:Thành Long rời sân, Xuân Thịnh vào sân. report Filip Nguyễn cứu thua Phút 85: Thành Đồng dứt điểm trong khu vực cấm địa nhưng Filip Nguyễn đã chơi tập trung. report Triệu Việt Hưng dứt điểm Phút 83: Cú sút của Việt Hưng đưa bóng đi vọt xà. report Alves đá bay cơ hội của CAHN Phút 82: CAHN tổ chức tấn công nhanh, rơi vào thế 3 đấu một. Alves cầm bóng và chuyền cho Alan thoát xuống. Tuy nhiên, pha xử lý vụng của Alves khiến cơ hội của đội khách trôi qua. substitution Hải Phòng thay thêm 2 người Phút 79: Hữu Nam và Hữu Sơn rời sân. Thế Tài và Thành Đồng vào sân. report Thế trận nhàm chán Phút 77: CAHN chủ động giảm nhịp độ trận đấu sau khi rút hết trụ cột ra ngoài và đã có lợi thế lớn. Hải Phòng cầm bóng nhiều nhưng thiếu ý tưởng tổ chức tấn công. substitution Hải Phòng thay thêm người Phút 70: Hoàng Nam rời sân nhường chỗ cho Minh Dĩ. substitution CAHN thay 3 người Phút 66: Quang Vinh, Mauk và Quang Hải rời sân. Alves, Artur và Alan vào sân. report CAHN đá nửa sân Phút 57: Hải Phòng quyết tâm tìm bàn rút ngắn tỷ số, tuy nhiên đội chủ nhà gặp khó khăn ngay từ khâu cầm bóng. CAHN đang cầm bóng áp đảo và vẫn rất quyết tâm ghi thêm bài. report Hải Phòng bỏ lỡ cơ hội Phút 49: Hữu Sơn đánh đầu trong tư thế với và một cơ hội của đội chủ nhà bị bỏ lỡ. report Văn Đô dứt điểm Phút 47: Văn Đô sút trong thế đối mặt thủ môn nhưng không ghi bàn. start Hiệp 2 bắt đầu foul HẾT HIỆP MỘT!!! CAHN tạm dẫn 2-0 goal VÀO!!! CAHN dẫn 2-0 Phút 47: Adou Minh dễ dàng ghi bàn từ pha đệm bóng cận thành. Trước đó, Văn Đô căng ngang thuận lợi cho đồng đội lập công. time Hiệp một có 2 phút bù giờ report KHÔNG VÀO!!! Hữu Sơn dứt điểm nguy hiểm Phút 40: Hữu Sơn cầm bóng từ cánh phải, rẽ vào trung lộ và sút từ khoảng cách hơn 30m. Bóng đã chạm mép trên xà ngang đi ra ngoài. goal VÀO!!! Đình Bắc độc diễn, CAHN 1-0 Hải Phòng Phút 31: Đình Bắc xử lý mãn nhãn trong khu vực cấm địa trước khi ghi bàn cho CAHN. report Hải Phòng đòi lại thế trận Phút 25: 10 phút đã qua, Hải Phòng là đội cầm bóng chủ động để tổ chức tấn công. Cả 2 đội đều đang bế tắc trong nhiệm vụ tạo ra cơ hội, trước khi nghĩ tới bàn thắng. report KHÔNG VÀO!!! Khung thành CAHN sóng gió Phút 18: Tagueu cầm bóng bên cánh phải và thực hiện quả căng ngang khó chịu. May cho CAHN khi cầu thủ Hải Phòng không kịp dứt điểm. report Văn Hậu va chạm với Tagueu Phút 16: Trận đấu gián đoạn vài phút vì pha va chạm của cầu thủ 2 đội. Trọng tài tham khảo VAR để xem có bất thường xảy ra hay không. Sau cùng, trận đấu vẫn được tiếp tục bình thường. report CAHN cầm bóng 57% Phút 15: Thầy trò HLV Polking đang chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận nhưng chưa tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. substitution Hải Phòng thay người Phút 11: Triệu Việt Hưng vào sân thay Camilo Minh. report Văn Đô sút phạt nguy hiểm Phút 10: Văn Đô sút phạt đưa bóng đi vọt xà. Đây là cơ hội nguy hiểm đầu tiên ở trận đấu này. report CAHN nhập cuộc chủ động Phút 3: Thầy trò HLV Polking nhanh chóng đẩy cao đội hình để tạo sức ép tấn công. start Hiệp một bắt đầu report Sân Lạch Tray trước giờ G report Đội hình xuất phát CAHN report Đội hình xuất phát CLB Hải Phòng

Lạch Tray luôn là điểm đến khiến bất kỳ ứng viên vô địch nào cũng phải dè chừng. Ở vòng 21, thử thách ấy chờ đợi CAHN – đội đang nắm lợi thế lớn nhất trong cuộc đua đến ngôi vương. Sau 20 vòng, thầy trò Mano Polking sở hữu 51 điểm, hơn nhóm bám đuổi 9 điểm. Khoảng cách đủ để tạo lợi thế, nhưng chưa cho phép họ chủ quan khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Xét trên cán cân phong độ và đối đầu, CAHN có nhiều cơ sở để tự tin. Họ thắng 4 và hòa 1 trong 5 lần chạm trán gần nhất với Hải Phòng, ghi 13 bàn và chỉ thủng lưới 4 lần. Riêng mùa này, đội bóng ngành Công an đều giành chiến thắng ở cả hai lượt trận trước Hải Phòng. Những con số ấy phản ánh sự nhỉnh hơn về chất lượng đội hình lẫn khả năng tận dụng cơ hội, nhưng thực tế trên sân Lạch Tray chưa bao giờ đơn giản.

Hải Phòng bước vào trận đấu với tâm thế khá thoải mái. Họ không còn chịu áp lực lớn ở cuộc đua trụ hạng và cũng khó chen chân vào nhóm tranh huy chương. Chính điều đó lại giúp đoàn quân của HLV Chu Đình Nghiêm thi đấu thanh thoát hơn. Đội bóng đất Cảng có thể thất thường trước các đối thủ dưới cơ, nhưng thường chơi bùng nổ khi đối đầu những đội mạnh, đặc biệt khi được tiếp sức bởi khán đài cuồng nhiệt ở sân nhà Lạch Tray.

Sự trở lại của Joel Tagueu mang đến cú hích quan trọng cho chủ nhà. Vừa gia hạn hợp đồng và bình phục chấn thương, tiền đạo này đang cạnh tranh danh hiệu Vua phá lưới và luôn biết cách tạo khác biệt trong những trận cầu lớn. Hàng thủ CAHN chắc chắn sẽ phải dành sự tập trung đặc biệt cho chân sút này.

Ở chiều ngược lại, CAHN cho thấy chiều sâu đáng giá. Dù thiếu Alan và Leo Artur, họ vẫn duy trì được sức tấn công nhờ cách xoay tua hợp lý của Polking. Nguyễn Đình Bắc nổi lên như điểm sáng mới với phong độ cao, đỉnh điểm là cú hat-trick vào lưới SLNA ở vòng gần nhất.

Cuộc so tài vì thế hứa hẹn căng thẳng và giàu tính chiến thuật. CAHN có lợi thế về phong độ lẫn thành tích đối đầu, nhưng Hải Phòng sở hữu điểm tựa sân nhà và tâm lý thoải mái. Trong thời điểm nhạy cảm của mùa giải, bản lĩnh sẽ là yếu tố quyết định đội nào rời Lạch Tray với nụ cười trọn vẹn.