Nhận định Aston Villa vs Tottenham, 1h00 ngày 4/5: Không còn đường lùi

TPO - Nhận định bóng đá Aston Villa vs Tottenham, vòng 35 Ngoại hạng Anh - thông tin lực lượng, phong độ, thành tích đối đầu. Aston Villa trở lại đấu trường quốc nội với mục tiêu giữ vững vị trí trong top 5, trong khi Tottenham chiến đấu cho hy vọng trụ hạng.

Nhận định trước trận Aston Villa vs Tottenham

Aston Villa và Tottenham bước vào vòng 35 từ hai thái cực trái ngược. Villa đang nắm lợi thế lớn để giành tấm vé dự Champions League mùa sau, còn Spurs vẫn loay hoay trong cuộc chiến sinh tồn ở nhóm "đèn đỏ". Vòng đấu trước, Tottenham thắng Wolves 1-0, qua đó cắt đứt chuỗi trận dài toàn hòa và thua. Thầy trò HLV De Zerbi được tiếp thêm tinh thần cho cuộc chiến cân não với Villa rạng sáng mai.

Ngược lại Villa vừa gục ngã trước Nottingham Forest ở lượt đi bán kết Europa League. Họ thua liền 2 trận trước Fulham tại Ngoại hạng Anh và Nottingham, đều là những trận đấu quan trọng. Thầy trò HLV Unai Emery cần vực dậy tinh thần nhanh chóng để thắng Tottenham và bảo đảm vị trí trong top 5. Nếu tiếp tục thua hoặc chỉ giành một điểm, các cầu thủ Villa sẽ bị giáng đòn tâm lý nặng nề.

Tottenham đã giành 4 điểm trong 2 vòng gần nhất - thành tích bằng tổng số điểm họ có ở 13 vòng trước đó. Lối chơi của "Gà trống" dưới thời De Zerbi bắt đầu có biến chuyển. Spurs đã pressing nhiều hơn, thu hồi bóng ở 1/3 cuối sân tốt hơn so với giai đoạn dưới thời Thomas Frank hay Igor Tudor. Tuy nhiên, Tottenham cần nỗ lực hơn nữa để trụ hạng. Họ vẫn kém nhóm an toàn 2 điểm và Opta đánh giá nguy cơ xuống hạng của Spurs vẫn ở mức nguy hiểm (60%).

Villa bước vào trận với tâm thế thoải mái hơn hẳn. Họ đang tạo khoảng cách 8 điểm so với đội đứng thứ 6 và sẽ chạm một tay vào suất dự Champions League nếu thắng Spurs. Đêm nay, Villa chơi tại sân Villa Park, nơi mà thầy trò Unai Emery thắng 11/17 trận từ đầu mùa này.

Bài toán của Villa là làm sao để giành kết quả tốt trước Tottenham, đồng thời giữ chân các trụ cột để hướng đến trận bán kết lượt về Europa League với Nottingham. Tottenham thì chỉ có duy nhất một mục tiêu là chơi bằng tất cả khả năng để giành chiến thắng.

Phong độ, thành tích đối đầu Aston Villa vs Tottenham

Villa không còn duy trì sự thăng hoa như giai đoạn giữa mùa. Họ chỉ thắng 2 trong 7 trận gần nhất tại Ngoại hạng Anh - số trận thất bại của họ tương đương 24 vòng trước đó cộng lại. Trận thua mới nhất với tỷ số 0-1 trước Fulham và thất bại tại City Ground ở Europa League khiến đội chủ sân Villa Park rơi vào tình trạng báo động. Họ không được phép thua thêm.

Đúng giai đoạn khó khăn, Villa tiếp đón Tottenham và chơi sân nhà là cơ hội để họ tìm lại niềm vui chiến thắng. Theo siêu máy tính của Opta, Villa đang nắm tỷ lệ thắng 61,5% trước Tottenham, dựa trên tình hình lực lượng, phong độ của 2 CLB và cả lợi thế sân nhà cho thầy trò HLV Emery.

Tottenham cũng có dấu hiệu hồi sinh ở giai đoạn này. Sau trận thắng Wolves 1-0, "Gà trống" chưa thể vượt lên West Ham. Nhưng West Ham vừa thua thảm Brentford 0-3. Đây là cơ hội quá tốt để thầy trò HLV De Zerbi chính thức thoát khỏi vị trí rớt hạng.

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Villa. Tottenham đã thua 6 trong 10 lần chạm trán Villa gần nhất tại Ngoại hạng Anh. Villa cũng thắng 4 trận liên tiếp trước Spurs trên mọi đấu trường, bao gồm hai trận thắng 2-1 (Ngoại hạng Anh, FA Cup) ở sân Tottenham Hotspur mùa này.

Thông tin lực lượng Aston Villa vs Tottenham

Cơn khủng hoảng chấn thương của Tottenham chưa có dấu hiệu khởi sắc. Xavi Simons bị đứt dây chằng chéo trước và nghỉ hết mùa, trong khi Dominic Solanke gặp vấn đề gân khoeo. Cristian Romero, Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski và Wilson Odobert chưa thể trở lại. Destiny Udogie là cầu thủ duy nhất trong danh sách chấn thương của Tottenham có thể ra sân ở trận này. HLV De Zerbi lại phải đau đầu để xoay xở đội hình.

Villa cũng chịu tổn thất khi Amadou Onana dính chấn thương bắp chân. Boubacar Kamara chưa hoàn toàn sung sức và khó đá chính. Emery sẽ cân nhắc xoay vòng đội hình cho Villa để giữ sức tại Europa League, trao cơ hội cho Ian Maatsen, Jadon Sancho hoặc Lamare Bogarde đá chính.