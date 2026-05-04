Xã hội

Thời tiết miền Bắc những ngày tới

Nguyễn Hoài

TPO - Sáng nay (4/5), miền Bắc tiếp tục có mưa dông rải rác, trong các ngày 5-7/5, trời ít mưa, nắng nhẹ. Từ khoảng chiều tối 8 đến ngày 9/5, miền Bắc đón thêm không khí lạnh, trời chuyển mưa dông rải rác, nền nhiệt giảm.

Khu vực Đông Bắc Bộ sáng nay nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, trưa chiều mưa giảm. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ.

Khu vực Tây Bắc Bộ hôm nay nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ, có nơi dưới 28 độ.

Hà Nội hôm nay nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 27-29 độ.

Dự báo trong các ngày 5-7/5, miền Bắc ít mưa, trời nắng nhẹ vào trưa chiều, nhiệt độ cao nhất 31-32 độ, thấp nhất 23-25 độ. Từ chiều tối 8/5 đến ngày 9/5, do ảnh hưởng của không khí lạnh, miền Bắc chuyển mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Miền Bắc đón mưa dông trở lại vào chiều tối 8/5.

Thanh Hóa đến Huế hôm nay nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, riêng phía Bắc gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 27-30 độ.

Dự báo trong hai ngày 5-6/5, Thanh Hóa đến Huế trời nắng, từ ngày 7-8/5 có nắng nóng 35-36 độ. Từ chiều tối 8/5 đến 9/5, khu vực này có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Duyên hải Nam Trung Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Nguyên trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nam Bộ hôm nay trời nắng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ.

TPHCM trời nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và dông, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ, cao nhất 33-35 độ.

Dự báo trong chiều tối và tối các ngày từ 5-7/5, Nam Bộ và Nam Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

