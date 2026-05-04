Tàu chở dầu trúng hỏa lực trên eo biển Hormuz

TPO - Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 4/5 cho biết, một tàu chở dầu đã bị trúng quả đạn không xác định ở eo biển Hormuz.

Một bản đồ từ cơ quan hàng hải cho thấy con tàu bị tấn công ngay ngoài khơi mũi phía bắc của bán đảo Musandam thuộc Oman.

Vụ tấn công được báo cáo hôm 3/5, trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ sẽ bắt đầu hướng dẫn các tàu đi qua eo biển.

“Tất cả thủy thủ đoàn đều an toàn. Không có tác động nào lên môi trường được báo cáo. Cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc”, UKMTO cho biết trên X.

Các tàu được khuyến cáo nên di chuyển thận trọng qua eo biển Hormuz, cơ quan này nói thêm.

Cùng ngày, ông Ebrahim Azizi - Chủ tịch Ủy ban An ninh quốc gia của Quốc hội Iran - cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào của Mỹ vào eo biển Hormuz sẽ bị coi là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ bắt đầu hướng dẫn tàu thuyền đi qua tuyến đường thủy này.

“Eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư sẽ không thể được quản lý bằng những bài đăng của ông Trump”, ông Azizi nói.

Những bình luận của ông đánh dấu một lời cảnh báo mạnh mẽ từ Tehran về bất kỳ vai trò nào của Mỹ trong việc giải cứu các tàu thuyền và thủy thủ bị mắc kẹt trên tuyến đường thủy chiến lược quan trọng này, nơi cuộc phong tỏa kéo dài đã làm gián đoạn hoạt động vận chuyển và khiến hàng nghìn thủy thủ bị mắc kẹt trên tàu.