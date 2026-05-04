Thế giới

Mỹ phản hồi kế hoạch 14 điểm, Iran chưa đưa ra 'đáp án'

Quỳnh Như

TPO - Iran hôm Chủ nhật (3/5) xác nhận Mỹ đã phản hồi đề xuất 14 điểm do Tehran đưa ra thông qua kênh trung gian Pakistan. Hiện phía Iran đang tiến hành xem xét nội dung văn kiện này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết, Mỹ đã phản hồi đề xuất của Iran thông qua Pakistan và Tehran đang xem xét câu trả lời của Washington.

"Phía Mỹ đã đưa ra phản hồi về kế hoạch 14 điểm của Iran, và chúng tôi đang xem xét nó", ông Esmaeil Baghaei cho biết trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei.

Ông Esmaeil Baghaei cũng làm rõ, rằng đề xuất của Iran chỉ tập trung vào việc chấm dứt hành động quân sự của Mỹ và Israel trong khu vực, và không chứa bất kỳ điều khoản nào liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này.

"Kế hoạch 14 điểm của chúng tôi chỉ tập trung vào việc chấm dứt chiến tranh và không đề cập đến bất kỳ vấn đề nào liên quan đến lĩnh vực hạt nhân", ông Esmaeil Baghaei nói.

Quan chức Iran cũng bác bỏ các thông tin từ một số cơ quan truyền thông quốc tế cho rằng đề xuất này bao gồm việc đình chỉ hoạt động hạt nhân trong 15 năm và khả năng hợp tác giữa Mỹ - Iran trong các hoạt động rà phá thủy lôi ở eo biển Hormuz.

"Một số phương tiện truyền thông đã đưa tin sai sự thật. Kế hoạch không hề đề cập đến những điều đó", người phát ngôn cho biết.

Ông Esmaeil Baghaei nhấn mạnh rằng, các vấn đề hạt nhân mới được nêu ra gần đây đã được đề cập trong các cuộc đàm phán trước đó giữa Tehran và Washington và không liên quan gì đến kế hoạch hiện tại.

"Hiện tại chúng tôi không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào về vấn đề hạt nhân, và các quyết định về tương lai sẽ được đưa ra vào thời điểm thích hợp", ông nói.

Đại diện phát ngôn Iran nhắc lại rằng, trọng tâm trước mắt của Tehran là thúc đẩy chấm dứt xung đột trong khu vực, đặc biệt tại Li-băng. Kế hoạch đề xuất bao gồm bước đi ban đầu là tạm ngừng các hành động quân sự, sau đó là giai đoạn 30 ngày để đàm phán chi tiết các điều khoản tiếp theo.

Iran cũng tái khẳng định lập trường không chấp nhận đàm phán dưới áp lực hoặc các tối hậu thư từ bên ngoài. Theo ông Baghaei, nước này không đặt niềm tin vào các "bảo đảm" từ phía Washington, mà dựa vào năng lực và vị thế của mình.

"Sức mạnh trên chiến trường và các đòn bẩy là những đảm bảo quan trọng nhất cho việc thực hiện bất kỳ thỏa thuận tiềm năng nào", ông Esmaeil Baghaei nhấn mạnh.

Press TV
