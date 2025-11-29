Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thế giới

Google News

Nhiều nước cấm và hạn chế thịt lợn Tây Ban Nha vì dịch bệnh bùng phát

Bình Giang

TPO - Trung Quốc và Anh cấm nhập khẩu thịt lợn Tây Ban Nha, do dịch tả lợn châu Phi bùng phát ở quốc gia này.

img-1393-6095.jpg
Sản phẩm đùi lợn muối tại một hội chợ thực phẩm ở Madrid, ngày 8/4. (Ảnh: Reuters)

Đây là đợt bùng phát dịch tả lợn châu Phi đầu tiên ở Tây Ban Nha kể từ năm 1994.

Hiệp hội Nông dân Tây Ban Nha Asaja cho biết ngành này sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh, nhưng kêu gọi giới chức xử lý "sự hiện diện ngoài tầm kiểm soát" của động vật hoang dã, gây nguy cơ lây nhiễm sang vật nuôi.

Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn Anh cho biết nước này chặn tất cả thịt lợn tươi và các sản phẩm liên quan khác nhập khẩu từ Tây Ban Nha tại các trạm kiểm soát biên giới "cho đến khi có thông báo mới".

Lệnh cấm của Bắc Kinh được đưa ra vào thời điểm Madrid đang nỗ lực mở rộng tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Dữ liệu của Hải quan Trung Quốc cho thấy nước này đã đình chỉ nhập khẩu thịt lợn từ các nhà máy của 12 công ty thuộc khu vực bị ảnh hưởng ở Barcelona, bao gồm các nhà xuất khẩu lớn như Costa Food Meat và Matadero Frigorifico Avinyo.

Tây Ban Nha mới ký thỏa thuận với Trung Quốc, theo đó các nhà sản xuất ở những khu vực khác của Tây Ban Nha sẽ không bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm. Tuy nhiên, nước này tạm ngừng toàn bộ lô hàng thịt lợn xuất sang Trung Quốc để phòng ngừa, cho đến khi Bắc Kinh xác nhận đã áp dụng đúng quy trình với tỉnh bị ảnh hưởng, ông Emilio Garcia, quan chức cấp cao của Bộ Nông nghiệp Tây Ban Nha, cho biết trong cuộc họp báo ngày 28/11.

Khi Trung Quốc thông báo đã kích hoạt cơ chế này, Tây Ban Nha sẽ có thể nối lại xuất khẩu từ các vùng không bị ảnh hưởng bởi virus, ông nói thêm. Lệnh hạn chế và giám sát đặc biệt sẽ kéo dài ít nhất 12 tháng.

Hàn Quốc và Mỹ cũng thỏa thuận theo từng khu vực với Tây Ban Nha, nên họ sẽ tiếp tục nhập khẩu từ các vùng khác ngoài tỉnh Barcelona, nơi có 14 nhà máy chế biến thịt.

Tuy nhiên, xuất khẩu sang Mexico và Nhật Bản sẽ bị hạn chế, vì hai quốc gia này không có thỏa thuận từng khu vực với Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha là nhà sản xuất thịt lợn hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), chiếm khoảng 1/4 sản lượng toàn khối, với kim ngạch xuất khẩu thịt lợn hằng năm khoảng 4,05 tỷ USD.

Bình Giang
Reuters, Independent
#Thịt lợn #Tây Ban Nha

