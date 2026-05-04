Mang súng ra bắn thử, 2 đối tượng bị công an tạm giữ

Ngày 4/5, Công an TP Đồng Nai thông tin, lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Tô Thanh Huy Vũ (sinh năm 2003) ngụ xã Phú Riềng và Võ Văn Đức Hùng (sinh năm 2003) ngụ phường Bình Phước để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hai đối tượng tại cơ quan công an (ảnh: CACC)

Trước đó, ngày 29/4/2026, các Trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự bắt quả tang đối tượng Võ Văn Đức Hùng và Tô Thanh Huy Vũ đang tàng trữ trong người 1 súng zulo loại ổ xoay, bên trong có 5 viên đạn thể thao dạng đạn nổ tại một quán cà phê ở địa bàn khu phố Bình Thiện, phường Bình Phước.

Vũ khai mượn khẩu súng của một đối tượng (chưa rõ lai lịch). Sau đó, Vũ mang súng ra bắn thử tại nhà của Hùng ở khu phố Tiến Hưng, phường Bình Phước, rồi cả 2 đi uống cà phê. Trong lúc Vũ đưa Hùng cất giữ khẩu súng thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Qua làm việc, Vũ còn khai nhận vào ngày 24/4/2026 đã lấy của anh Ph. Ng. Ch. (sinh năm 1997) ngụ xã Phú Riềng một chiếc ô tô trị giá 950 triệu đồng rồi mang đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Hiện vụ việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang khẩn trương điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.