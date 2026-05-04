Xăng rò rỉ gần bếp than gây cháy, một người bị bỏng nặng

TPO - Phát hiện bình xăng treo trên xe bị rò rỉ, người đàn ông đi xe máy vừa cúi xuống lửa đã bùng lên và cháy lan sang người gây bỏng nặng.

Hiện trường vụ cháy.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 7h30 sáng 4/5, trên đường tỉnh 878B, đoạn qua xã Mỹ Tịnh An, tỉnh Đồng Tháp.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông (khoảng 65 tuổi) điều khiển xe máy chở theo một phụ nữ tấp vào tiệm cơm ven đường tỉnh 878B để ăn sáng.

Khi xe vừa dừng trên vỉa hè, người đàn ông phát hiện bình xăng treo trên xe có dấu hiệu rò rỉ, nên cúi xuống kiểm tra. Tuy nhiên, do vị trí đậu xe sát một xe bánh bao có lò than đang cháy, đã làm can xăng bén lửa và bùng cháy. Người phụ nữ ngồi sau kịp kéo người đàn ông ra phía đường, nhưng lửa bén vào ống quần và tiếp tục cháy. Kế đó chiếc xe máy nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm.

Thấy vậy, người dân xung quanh đã lao vào hỗ trợ dập lửa trên người nạn nhân, hỗ trợ chữa cháy chiếc xe. Sau vài phút, đám cháy đã được khống chế.

Hậu quả, người đàn ông đi xe máy bị bỏng nặng được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu. Xe máy bị hư hỏng nặng.

Được biết, trước khi xảy ra sự cố, nạn nhân vừa mua xăng và đựng trong can để mang về chạy máy bơm. Khi ghé vào quán cơm ăn sáng thì gặp sự cố.

Clip hiện trường vụ cháy (Clip: Thịnh Tiến).