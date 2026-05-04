Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các sai phạm tại dự án sân bay Long Thành

TPO - Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu triển khai đúng tiến độ.

Dự án bị đình trệ sẽ gây lãng phí và thiệt hại rất lớn

Sáng 4/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, với mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành có quy mô rất lớn, là dự án trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ; nhưng cũng phải có ngay giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, không để chậm trễ, đình trệ, gián đoạn việc triển khai dự án.

Thủ tướng ghi nhận tinh thần chủ động, cố gắng của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao thời gian qua. Đến nay, khối lượng thực hiện của dự án đạt khoảng 76%, tương đương khoảng 70.000 tỷ đồng; trường hợp để dự án bị đình trệ sẽ gây lãng phí và thiệt hại rất lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả đầu tư, niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Người đứng đầu Chính phủ nêu rõ, mục tiêu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác thương mại trong năm 2026 là nhiệm vụ bắt buộc phải thực hiện. Do đó, các bộ, ngành, địa phương, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan phải quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc; bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả; tuyệt đối không để xảy ra chậm trễ, lãng phí, thất thoát.

Để tiếp tục triển khai thực hiện, hoàn thành dự án đúng tiến độ, chất lượng, Thủ tướng yêu cầu các chủ thể tham gia dự án thực hiện nghiêm, đầy đủ các Nghị quyết, Kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến dự án.

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo tại ACV

Trước mắt, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, cơ quan liên quan cần ưu tiên tập trung giải quyết ngay và dứt điểm 2 vấn đề: Kiện toàn vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của ACV để tăng cường trách nhiệm, hiệu quả, hiệu lực trong công tác chỉ đạo điều hành; tháo gỡ vướng mắc để thanh toán ngay cho các nhà thầu khối lượng đã thực hiện.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) khẩn trương đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vi phạm, sai phạm trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tạo điều kiện để các gói thầu thuộc dự án triển khai đúng tiến độ.

Bộ Tài chính chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh toán; thông qua chủ trương về nhân sự của ACV trước ngày 7/5 và trên cơ sở chủ trương của Bộ Tài chính, ACV khẩn trương thực hiện việc kiện toàn nhân sự.

Cùng với đó, Bộ Xây dựng chỉ đạo Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến vật liệu xây dựng chủ động, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai để xử lý các vướng mắc liên quan đến nguồn cung ứng, giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng cho dự án.

ACV chịu trách nhiệm toàn diện về tiến độ và chất lượng dự án thành phần 3 và các nhiệm vụ khác có liên quan; xây dựng kế hoạch, bảng tiến độ thực hiện dự án và hằng tuần báo cáo các bộ, ngành liên quan biết, chỉ đạo; rà soát hồ sơ khối lượng nghiệm thu đã hoàn thành của từng nhà thầu đến nay để thanh toán theo quy định, đồng thời yêu cầu các nhà thầu có giải pháp tăng cường nguồn lực thi công…

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc trực tiếp chỉ đạo các công việc liên quan; các bộ, ngành, cơ quan có liên quan chủ động rà soát, xử lý các nhiệm vụ theo thẩm quyền và chủ động, kịp thời báo cáo các vấn đề vượt thẩm quyền nếu có.