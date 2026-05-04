Em trai bà Hứa Thị Phấn bị đề nghị mức án 16-18 năm tù

TPO - Nêu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên án vắng mặt đối với bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn, hiện đang bỏ trốn) mức án từ 16-18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hôm nay (4/5), sau nhiều ngày xét xử, phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM, xét xử vụ sai phạm liên quan bà Hứa Thị Phấn và em trai Hứa Xường cùng các đồng phạm trong vụ vay sai quy định 249 tỷ đồng, tiếp tục với phần đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa nêu quan điểm giải quyết vụ án.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Viện Kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Hứa Xường (em trai bà Hứa Thị Phấn) từ 16-18 năm tù; Đề nghị phạt Trần Hoàng Trinh (cựu Giám đốc Công ty Phú Mỹ) và 4 cựu thành viên HĐQT là Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng từ 4 -16 năm tù cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với 4 bị cáo là cựu cán bộ ngân hàng, Viện Kiểm sát đề nghị phạt từ 5-7 năm tù cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng”.

Theo Viện Kiểm sát, trong vụ án này bà Hứa Thị Phấn (Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ) là người chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Phú Mỹ, chỉ đạo lập hồ sơ vay vốn của ngân hàng, hưởng lợi toàn bộ số tiền chiếm đoạt của ngân hàng, phải chịu trách nhiệm với vai trò chính trong vụ án. Do bà Hứa Thị Phấn đã chết ngày 13/02/2023 nên không xem xét xử lý hình sự.

Em trai của bà Phấn là bị cáo Hứa Xường đã bỏ trốn (Cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã ngày 7/10/2025). Việc xét xử vắng mặt bị cáo Hứa Xường đúng với quy định của pháp luật.

Việc truy tố các bị cáo còn lại trong vụ án là cần thiết nhằm xử lý nghiêm minh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong việc gây ra thiệt hại.

Viện Kiểm sát bảo lưu cáo trạng, qua đó xác định rằng, từ ngày 28/9/2007 đến 17/1/2008, các bị cáo đã phê duyệt cho Công ty Phú Mỹ vay gần 249 tỷ đồng trái quy định. Khoản vay nhằm đầu tư dự án khu dân cư cao tầng Garden City với tổng mức đầu tư 5.340 tỷ đồng trên diện tích hơn 279.000m2 tại khu 13D, xã Phong Phú, TPHCM.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 2/11/2009, UBND TPHCM mới ban hành Quyết định số 4973 giao 240.000m2 đất tại khu 13D cho Công ty Phú Mỹ để góp vốn làm dự án. Trước thời điểm này, Công ty Phú Mỹ đã dùng phần đất nêu trên làm tài sản bảo đảm để vay 249 tỷ đồng tại ngân hàng, dẫn đến việc thế chấp không hợp pháp.

Ngày 15/8/2024, khoản vay của Công ty Phú Mỹ được xếp vào nợ xấu nhóm 5, gây thiệt hại hơn 89,4 tỷ đồng cho ngân hàng, gồm hơn 79,4 tỷ đồng nợ gốc và hơn 9,9 tỷ đồng tiền lãi.