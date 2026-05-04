Lý do hoãn phiên phúc thẩm vụ cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM nhận hối lộ 47 tỷ đồng

TPO - Sau phiên sơ thẩm, ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM) cùng hơn 10 bị cáo khác có đơn kháng cáo xin xem xét lại bản án, xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Sáng nay (4/5) Tòa Phú thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xem xét đơn kháng cáo của ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Y dược học dân tộc TP HCM) về cáo buộc “Nhận hối lộ”.

Ngoài ông Lộc, Tòa cũng xem xét đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của nhiều bị cáo khác là chủ công ty dược, Viện trưởng các bệnh viện ở Thái Nguyên, Hưng Yên…

Tuy nhiên, trong phần thủ tục khai mạc, thư ký tòa thông báo hai bị cáo vắng mặt, có đơn xin hoãn phiên với lý do sức khỏe. Hai luật sư xin hoãn để hoàn thành phần bồi thường dân sự. Một số khác trình bày nhận quyết định xét xử sát ngày, nên xin tòa có thêm thời gian nghiên cứu hồ sơ.

Sau thảo luận, Hội đồng xét xử quyết hoãn phiên để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo. Thời gian tái mở sẽ thông báo sau.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc.

Đầu tháng 2/2026, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc mức án 14 năm tù về tội “Nhận hối lộ”. Trong khi, các bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sơn Lâm) bị phạt tổng 15 năm tù; bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty LanQ), bị tuyên tổng 19 năm tù cho hai tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hai người này được xem là chủ mưu thực hiện hành vi phạm tội.

Các bị cáo trong vụ án này liên quan hai nhóm sai phạm "gian lận hóa đơn, nguồn gốc thuốc để trục lợi tiền thanh toán bảo hiểm xã hội" và "đưa, nhận hối lộ để tuồn thuốc vào nhiều bệnh viện".

Ở hành vi gian lận hóa đơn, ông Nguyễn Mạnh Quyền bị xác định gây thiệt hại cho Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang cũ, tổng số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Sai phạm thứ hai, liên quan ông Phạm Văn Cách đưa hối lộ 71 tỷ đồng cho 13 lãnh đạo bệnh viện để được bán thuốc.

Ông Cách khai đưa tiền nhằm tránh bị "gây khó dễ". Tiền được chuyển khoản hoặc đưa thẳng tiền mặt, trực tiếp cho lãnh đạo bệnh viện hoặc tài khoản của người quen, tùy nhu cầu.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu viện trưởng của Viện Y dược học dân tộc TP HCM) bị cáo buộc nhận hối lộ nhiều nhất 47 tỷ đồng. Quá trình xét xử, ông ta phản đối cáo trạng, cho rằng mình "không có nhu cầu" nhận hối lộ vì làm ra nhiều tiền, bạn bè có điều kiện thường xuyên hỗ trợ.

