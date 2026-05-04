Khởi tố 11 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi nhau gây náo loạn ở TPHCM

TPO - Các đối tượng sử dụng nhiều hung khí như dao tự chế, cuốc, xẻng, gạch, thanh sắt… rượt đuổi, tấn công nhau khiến khu vực náo loạn, người dân hoảng sợ.

Ngày 4/5 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan đến hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí rượt đuổi, đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 13/4, tại tuyến đường Liên ấp 1-2-3 (xã Tân Vĩnh Lộc), hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra hỗn chiến. Các đối tượng sử dụng nhiều hung khí như dao tự chế, cuốc, xẻng, gạch, thanh sắt… rượt đuổi, tấn công nhau khiến khu vực náo loạn, người dân hoảng sợ.

Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an.

Vụ việc khiến một người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM khẩn trương truy xét. Chỉ sau 24 giờ, lực lượng chức năng đã triệu tập 20 người liên quan để làm rõ mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can về tội “gây rối trật tự công cộng”. Đáng chú ý, các đối tượng đều còn rất trẻ, sinh từ năm 2008 đến 2010.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.