Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Khởi tố 11 đối tượng mang hung khí, rượt đuổi nhau gây náo loạn ở TPHCM

Nguyễn Dũng

TPO - Các đối tượng sử dụng nhiều hung khí như dao tự chế, cuốc, xẻng, gạch, thanh sắt… rượt đuổi, tấn công nhau khiến khu vực náo loạn, người dân hoảng sợ.

Ngày 4/5 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can liên quan đến hai nhóm thanh thiếu niên mang hung khí rượt đuổi, đánh nhau gây mất an ninh trật tự trên địa bàn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h30 ngày 13/4, tại tuyến đường Liên ấp 1-2-3 (xã Tân Vĩnh Lộc), hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra hỗn chiến. Các đối tượng sử dụng nhiều hung khí như dao tự chế, cuốc, xẻng, gạch, thanh sắt… rượt đuổi, tấn công nhau khiến khu vực náo loạn, người dân hoảng sợ.

686516677-1498974685230568-2222765200482084455-n.jpg
Nhóm thanh thiếu niên tại cơ quan công an.

Vụ việc khiến một người bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM khẩn trương truy xét. Chỉ sau 24 giờ, lực lượng chức năng đã triệu tập 20 người liên quan để làm rõ mâu thuẫn dẫn đến vụ việc.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra đã khởi tố 11 bị can về tội “gây rối trật tự công cộng”. Đáng chú ý, các đối tượng đều còn rất trẻ, sinh từ năm 2008 đến 2010.

Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Nguyễn Dũng
#thanh niên #bạo lực #TPHCM #hỗn chiến #hung khí #trật tự #rượt đuổi #xã Tân Vĩnh Lộc #Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM #Cơ quan Cảnh sát điều tra #Công an TPHCM #Phòng Cảnh sát hình sự (PC02)

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe