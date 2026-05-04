Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Phát hiện thi thể nghi là nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Hà Tĩnh

Hoài Nam

TPO - Lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nghi là nam giới trên núi Thiên Nhẫn (xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh), cách khu vực nghi phạm trong vụ án mạng chết người bỏ lại xe máy khoảng 700m.

Trưa 4/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể tại khu vực núi Thiên Nhẫn, cách nơi nghi phạm trong vụ án mạng ở thôn Đại Thịnh bỏ lại xe máy khoảng 700m.

Thi thể nghi là nam giới, trong tình trạng phân hủy nặng, được tìm thấy dưới tán cây thông trên núi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra, xác minh danh tính nạn nhân.

Lãnh đạo xã Sơn Tiến cho biết, thi thể nam giới nói trên nghi là đối tượng H.H.T (SN 1974, trú thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến). Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm đối tượng T. để phục vụ công tác điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

4355849613733357340.jpg
Khu vực núi Thiên Nhẫn, nơi phát hiện thi thể nam giới.

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/4, tại thôn Đại Thịnh (xã Sơn Tiến), người dân phát hiện chị N.T.T.H. (SN 1980) tử vong tại nhà mẹ đẻ với nhiều vết thương trên người, xung quanh có dấu vết máu và một con dao tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, tổ chức điều tra và truy bắt nghi phạm. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng tình nghi là H.H.T.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Thi thể #nam giới #nghi phạm giết người #Phát hiện thi thể nghi là nghi phạm sát hại phụ nữ trong đêm

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe