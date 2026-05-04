Phát hiện thi thể nghi là nghi phạm sát hại người phụ nữ ở Hà Tĩnh

TPO - Lực lượng chức năng phát hiện một thi thể nghi là nam giới trên núi Thiên Nhẫn (xã Sơn Tiến, Hà Tĩnh), cách khu vực nghi phạm trong vụ án mạng chết người bỏ lại xe máy khoảng 700m.

Trưa 4/5, lãnh đạo UBND xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng vừa phát hiện một thi thể tại khu vực núi Thiên Nhẫn, cách nơi nghi phạm trong vụ án mạng ở thôn Đại Thịnh bỏ lại xe máy khoảng 700m.

Thi thể nghi là nam giới, trong tình trạng phân hủy nặng, được tìm thấy dưới tán cây thông trên núi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và điều tra, xác minh danh tính nạn nhân.

Lãnh đạo xã Sơn Tiến cho biết, thi thể nam giới nói trên nghi là đối tượng H.H.T (SN 1974, trú thôn Đại Thịnh, xã Sơn Tiến). Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm đối tượng T. để phục vụ công tác điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.

Khu vực núi Thiên Nhẫn, nơi phát hiện thi thể nam giới.

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/4, tại thôn Đại Thịnh (xã Sơn Tiến), người dân phát hiện chị N.T.T.H. (SN 1980) tử vong tại nhà mẹ đẻ với nhiều vết thương trên người, xung quanh có dấu vết máu và một con dao tại hiện trường.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt phong tỏa khu vực, tổ chức điều tra và truy bắt nghi phạm. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đối tượng tình nghi là H.H.T.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.