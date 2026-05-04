Sét đánh làm 2.000 tấn mật tràn ra ngoài: Có độc không, xử lý thế nào?

Video sự cố sét đánh khiến khoảng 2.000 tấn mật mía tràn ra ngoài.

Sáng 4/5, ông Đặng Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam (đóng tại xã Nhân Hòa, Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tập trung toàn bộ cán bộ, công nhân viên khẩn trương khắc phục sự cố bồn chứa mật mía bị sét đánh thủng xảy ra vào chiều ngày trước.

Theo ông Hùng, khoảng 17h ngày 3/5, trên địa bàn xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc và sét. Trong lúc thời tiết diễn biến phức tạp, tia sét bất ngờ đánh trúng bồn chứa mật mía của nhà máy, tạo ra vết thủng lớn. “Nghe tiếng nổ lớn, chúng tôi chạy ra kiểm tra thì thấy mật mía phun mạnh ra ngoài, tràn khắp khuôn viên”, ông Hùng kể lại.

Vết thủng ở bồn chứa bị sét đánh thủng khiến mật mía phun ra khắp khuôn viên nhà máy.

Sự cố khiến khoảng 2.000 tấn mật mía bị tràn ra khắp khuôn viên nhà máy, thiệt hại ước tính từ 7-8 tỷ đồng. Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, doanh nghiệp đã huy động toàn bộ lực lượng tại chỗ để ứng cứu, tổ chức thu gom, dọn dẹp mật. Đến thời điểm hiện tại, lượng mật trong bồn đã không còn rò rỉ ra ngoài, công tác khắc phục đang được triển khai khẩn trương.

Sau khi sự việc xảy ra, công ty đã huy động toàn bộ nhân lực thu gom mật mía, khắc phục sự cố.

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Đình Lục - Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường kiểm tra, đồng thời động viên doanh nghiệp ổn định sản xuất sau sự cố.

Theo lãnh đạo địa phương, lượng mật mía bị tràn là mật nguyên liệu ép trực tiếp từ cây mía, không chứa hóa chất độc hại nên không gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên. Sau khi xảy ra sự cố, mật tràn trong khuôn viên. Phía công ty sau đó đã đóng cửa, huy động người thu gom lại được khoảng 60-70% lượng mật và đang tiếp tục thu gom.

Một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng sự cố mật tràn ra ngoài đã khiến cá lồng nuôi trên sông Lam bị chết. Về vấn đề này, Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa Đặng Đình Lục cho biết, mật không có hóa chất và không tràn ra ngoài nên không có chuyện làm cá chết.

Trong sáng 4/5, các cơ quan chức năng cùng doanh nghiệp tiếp tục rà soát, đánh giá thiệt hại, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn sản xuất và phòng ngừa rủi ro trong điều kiện thời tiết cực đoan.