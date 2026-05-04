Thế giới

Triều Tiên cử câu lạc bộ bóng đá nữ đến Hàn Quốc thi đấu

Minh Hạnh

TPO - Câu lạc bộ bóng đá nữ Naegohyang của Triều Tiên sẽ đến Hàn Quốc để thi đấu với câu lạc bộ nữ Suwon của nước này vào ngày 20/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố.

(Ảnh: Reuters)

Triều Tiên đã gửi danh sách 27 cầu thủ và 12 nhân viên sẽ đến Hàn Quốc tham dự trận bán kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á. Dự kiến, đoàn thể thao Triều Tiên sẽ đến Hàn Quốc vào ngày 17/5.

Trận bán kết dự kiến ​​diễn ra tại Suwon vào ngày 20/5, lúc 19h.

Đội thắng sẽ đối đầu với Melbourne City hoặc Tokyo Verdy trong trận chung kết, cũng được tổ chức tại Suwon vào ngày 23/5.

Nếu Triều Tiên thua ở bán kết, các vận động viên sẽ trở về nước vào ngày hôm sau, theo thông báo của Bộ Thống nhất.

Chuyến thăm hiếm hoi này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang tìm cách cải thiện mối quan hệ căng thẳng với Triều Tiên.

Lần cuối cùng Bình Nhưỡng cử vận ​​động viên đến Hàn Quốc là vào năm 2018, trong khuôn khổ Thế vận hội Mùa đông Pyeongchang. Đây cũng là lần đầu tiên Triều Tiên thành lập đội khúc côn cầu trên băng thống nhất với Hàn Quốc.

Quan hệ giữa hai nước trong những năm gần đây đã xấu đi, khi Triều Tiên gọi Hàn Quốc là "quốc gia đối thủ" và tuyên bố sẽ không còn kỳ vọng vào việc thống nhất hai miền bán đảo Triều Tiên.

Reuters
#Triều Tiên #Hàn Quốc #thi đấu #bóng đá nữ #bán đảo Triều Tiên

