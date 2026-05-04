Sức khỏe

Từ 1/7, Bộ Y tế dừng cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

 Thẩm quyền cấp giấy phép, chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh được phân cấp về chủ tịch UBND cấp tỉnh, gồm cấp mới, gia hạn, thu hồi.

Từ 1/7/2026, Bộ Y tế không còn cấp giấy phép hành nghề khám chữa bệnh cho cá nhân. Thẩm quyền này được phân cấp về chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân
Thăm khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho người dân

Theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP của Chính phủ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện toàn bộ thủ tục liên quan giấy phép hành nghề, gồm cấp mới, cấp lại, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ và thu hồi, kể cả với chứng chỉ đã cấp trước đây.

Bộ Y tế vẫn giữ thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh đối với một số trường hợp. Cụ thể, cơ quan này cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động với bệnh viện trực thuộc; cấp mới giấy phép hoạt động và điều chỉnh danh mục kỹ thuật loại đặc biệt đối với bệnh viện tư nhân; xem xét triển khai kỹ thuật, phương pháp mới trên toàn quốc.

Nghị quyết cũng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh. Với hồ sơ cấp mới giấy phép hoạt động, cơ quan có thẩm quyền phải thẩm định trong 40 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ; nếu đạt yêu cầu, cấp phép trong 10 ngày làm việc sau khi có biên bản thẩm định.

Trường hợp cần bổ sung, nội dung yêu cầu phải được nêu rõ trong biên bản thẩm định. Sau khi cơ sở hoàn tất khắc phục, trong 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ tài liệu chứng minh, cơ quan cấp phép có thể kiểm tra thực tế (nếu cần) hoặc cấp phép; nếu từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Với thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động, nghị quyết quy định cụ thể thời hạn xử lý hồ sơ, thời gian yêu cầu bổ sung và thời gian giải quyết sau khi hoàn thiện, nhằm bảo đảm minh bạch.

Sau khi cấp phép, trong 5 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền phải công khai thông tin cơ sở như tên, địa chỉ, người chịu trách nhiệm chuyên môn, phạm vi hoạt động trên cổng thông tin điện tử và hệ thống quản lý.

Theo quy định tại Nghị quyết 21, nội dung phân cấp thẩm quyền nêu trên sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong khi toàn bộ Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 29/4 đến hết ngày 1/1/2028.

