Cá lồng trên sông Lam chết hàng loạt, nhiều hộ dân mất trắng

Ngọc Tú

TPO - Hàng loạt cá trong lồng nuôi trên sông Lam, đoạn qua xã Anh Sơn (Nghệ An) bất ngờ chết trắng khiến nhiều hộ dân thiệt hại nặng nề, đứng trước nguy cơ mất trắng sau nhiều năm đầu tư.

Ngày 4/5, ông Nguyễn Công Thắng - Chủ tịch UBND xã Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) cho biết, địa phương đang kiểm tra đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc cá trong lồng nuôi của người dân trên địa bàn chết hàng loạt.

686603967-122267616326190558-5084172901211262238-n.jpg
Cá trong lồng nuôi trên sông Lam của nhiều hộ dân bất ngờ chết hàng loạt trong sáng 4/5.

Theo ghi nhận ban đầu, sáng cùng ngày, nhiều hộ dân nuôi cá lồng trên sông Lam (đoạn qua xã Anh Sơn) khi ra kiểm tra đã bàng hoàng phát hiện cá chết nổi trắng mặt nước. Bước đầu xác định, có khoảng 9 lồng cá bị ảnh hưởng, với số lượng cá chết lên tới hàng tấn cá.

Tại bè cá của ông Trần Văn Tưởng (trú xã Anh Sơn), hàng trăm con cá trắm có kích thước lớn nổi trắng trên mặt nước, nằm la liệt trong các lồng nuôi. Ông Tưởng cho biết, trong lồng nuôi khoảng 350 con, chủ yếu là cá trắm. Sau khoảng 3 năm nuôi, lứa cá này chuẩn bị đến kỳ thu hoạch thì đột nghột chết khiến gia đình điêu đứng.

Lồng nuôi cá trắm của gia đình ông Tưởng bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn.
Lồng nuôi cá trắm của gia đình ông Tưởng bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn.

“Buổi sáng tôi ra cho cá ăn thì thấy cá nhỏ bơi yếu, rồi cá lớn cũng chết dần. Chỉ trong thời gian ngắn, gần như toàn bộ cá trong lồng chết sạch. Công sức 3 năm coi như mất trắng”, ông Tưởng nghẹn ngào.

Cách đó không xa, gia đình ông Nguyễn Văn Loan cũng chịu chung cảnh ngộ khi hơn 200 con cá trắm ốc bất ngờ chết hàng loạt. “Sáng sớm tôi ra cho cá ăn rồi về, một lúc sau quay lại thì cá đã nổi trắng. Không chỉ bè nhà tôi mà nhiều bè xung quanh cũng bị như vậy”, ông Loan cho hay.

1044865721653975416.jpg
Chính quyền địa phương đang đề nghị cơ quan chức năng xác minh làm rõ nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.

Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết xuất hiện từ sáng sớm và lan rộng trên nhiều lồng nuôi. Một số hộ nuôi nghi ngờ nguyên nhân có thể liên quan đến việc nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm đột ngột, khiến cá thiếu oxy.

Trước thiệt hại lớn, các hộ nuôi cá lồng mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xác định rõ nguyên nhân và có chính sách hỗ trợ kịp thời để người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Lãnh đạo UBND xã Anh Sơn cho biết địa phương đã đề nghị các cơ quan chuyên môn khẩn trương lấy mẫu nước và mẫu cá để xét nghiệm, xác định nguyên nhân cụ thể, tránh gây hoang mang trong dư luận.

Ngọc Tú
#Nghệ An #cá chết #ô nhiễm #sông Lam

