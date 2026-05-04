Lâm Đồng tặng giấy khen cán bộ công an, học sinh có nghĩa cử đẹp

TPO - Bốn cá nhân tại phường Xuân Trường - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) vừa được tặng giấy khen vì có hành động hỗ trợ cứu người bị nhồi máu cơ tim và nhặt được ví, trả lại người đánh rơi.

Ngày 4/5, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng tổ chức khen thưởng 4 cá nhân có hành động, cử chỉ cao đẹp trong đời sống xã hội năm 2026.

Trước đó, vào ngày 3/4, trong quá trình tuần tra kiểm soát địa bàn, Tổ Trật tự Công an phường Xuân Trường - Đà Lạt phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy có biểu hiện loạng choạng, mất kiểm soát tay lái và ngã xuống lề đường trước cổng Nhà thờ Đa Lộc.

Ông Trần Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt trao giấy khen cho 4 cá nhân có cử chỉ cao đẹp.

Tiếp cận hiện trường, đại úy Võ Quang Hoàng và đại úy Ngô Hữu Hiệp nhanh chóng hỏi thăm và xác định người gặp nạn là ông Bùi Đức Báu (SN 1977, trú Tổ dân phố Đa Thọ, phường Xuân Trường - Đà Lạt). Ông Báu cho biết, bản thân mệt mỏi, khó thở, tay chân run rẩy và không thể đứng vững.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường về sức khỏe, 2 cán bộ công an đã hỗ trợ đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất cấp cứu, đồng thời liên hệ báo cho gia đình.

Cùng dịp này, UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cũng tuyên dương em Nguyễn Lê Khánh Ngọc và em Trần Gia Huy, học sinh lớp 1A Trường Tiểu học Trại Mát vì hành động nhặt được của rơi và trả lại người mất.

Ông Trần Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt đánh giá, đây là những tấm gương tiêu biểu cần được biểu dương và nhân rộng nhằm lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng, góp phần giáo dục đạo đức, lối sống tích cực, đặc biệt đối với thế hệ trẻ.