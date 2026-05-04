Xây dựng không gian khám phá di sản giành giải Nhất thi sáng tạo cùng AI

TPO - Dự án Heritage Guessr - nền tảng ứng dụng AI giúp hành trình khám phá di sản Việt Nam trở nên thú vị và lôi cuốn hơn với thế hệ trẻ, trở thành cầu nối bền vững để bảo tồn và lan tỏa những giá trị truyền thống đã giành giải Nhất cuộc thi công nghệ AI Young Guru.

Trung ương Đoàn vừa phối hợp với Tập đoàn FPT và Trường Đại học FPT tổ chức triển khai Cuộc thi công nghệ AI Young Guru dành cho học sinh trung học phổ thông và trung cấp nghề trên phạm vi toàn quốc.

Cuộc thi “AI Young Guru” là sân chơi công nghệ khuyến khích học sinh làm chủ và vận dụng AI một cách sáng tạo để nâng cao hiệu quả học tập, đồng thời góp phần giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.

Qua đó, cuộc thi giúp học sinh hình thành tư duy và phương pháp làm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngay từ bước đầu trong việc giải quyết vấn đề, trang bị kiến thức về phòng chống lừa đảo trực tuyến, bảo vệ danh tính số và sử dụng AI một cách có trách nhiệm.

Cuộc thi cũng khuyến khích học sinh chuyển đổi từ phương pháp học tập thụ động sang tư duy giải quyết vấn đề thực tế với sự hỗ trợ của AI và thành thạo kỹ năng “ra lệnh” cho máy tính.

Với sứ mệnh "bình dân học AI", cuộc thi là cơ hội để học sinh phát triển khả năng tư duy đổi mới sáng tạo, phát triển khả năng sử dụng AI thành thạo để giải quyết các vấn đề, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và sự phát triển bền vững của xã hội.

Sau thời gian triển khai cho các đội thi đăng ký (từ ngày 8/1 - 28/2), cuộc thi đã ghi nhận sức hút mạnh mẽ ngay từ vòng 1 - mang tên “Phổ cập & Ý tưởng” với hơn 26.000 thí sinh đến từ 1.800 trường THPT và Trung cấp nghề trên toàn quốc tham gia, thu hút một “bản đồ” ý tưởng đa dạng và đầy tiềm năng của thế hệ trẻ làm chủ công nghệ.

Ở vòng 2 - mang tên "Sàn đấu", 638 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện cho 172 trường và 30 tỉnh, thành phố, đã cùng hội tụ và thi đấu đồng thời tại 5 cơ sở của Trường Đại học FPT (Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Quy Nhơn).

Các đội thi tranh tài tại vòng chung kết.

Vòng chung kết cuộc thi vừa được diễn ra với màn tranh tài của 8 đội thi với những phần thi đối kháng căng thẳng. Ở vòng thi này, các đội thi không chỉ phát triển ý tưởng từ vòng 1 mà còn phải hoàn thiện sản phẩm, kiểm chứng với người dùng thực tế và liên tục cải tiến theo yêu cầu từ Ban Giám khảo.

Ngay sau đó, các đội sẽ trực tiếp bước vào phần thi đối kháng căng thẳng trước Hội đồng Ban Giám khảo để bảo vệ ý tưởng, phản biện trực diện, xử lý tình huống linh hoạt và thể hiện bản lĩnh khi giới thiệu demo sản phẩm.

Kết quả chung cuộc, đội thi "Neural NinJas" đến từ Trường THCS và THPT Dewey, Hà Nội giành giải Nhất với phần thưởng tiền mặt lên tới 100 triệu đồng, học bổng Nhân tài kỷ nguyên số Việt Nam với 100% học phí dành cho 4 năm học, chuyến tham quan học tập tại Mỹ.

Đội thi "Neural NinJas" đã gây ấn tượng với dự án Heritage Guessr - nền tảng ứng dụng AI giúp hành trình khám phá di sản Việt Nam trở nên thú vị và lôi cuốn hơn với thế hệ trẻ.

Thông qua phần thuyết trình và phản biện, nhóm đã chia sẻ cách khai thác dữ liệu hình ảnh và AI để xây dựng một không gian khám phá di sản sinh động. Với phong cách trình bày mạch lạc và phong thái tự tin, đội thi đã chứng minh công nghệ có thể trở thành cầu nối bền vững để bảo tồn và lan tỏa những giá trị truyền thống.

Phần thuyết minh dự án Heritage Guessr của nhóm học sinh đến từ Trường THCS và THPT Dewey, Hà Nội.

Ban Tổ chức trao giải Nhất cho đội thi "Neural NinJas" đến từ Trường THCS và THPT Dewey, Hà Nội.

​