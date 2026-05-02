Giới trẻ chụp ảnh từ sáng đến tối ở 'tọa độ xanh' Sơn Trà

TPO - "Đây là địa điểm mà tụi em muốn đi nhất khi đến Đà Nẵng, vì từ Sơn Trà có thể nhìn bao quát thành phố và biển, thích nhất là không khí rất trong lành", Thảo Ly (24 tuổi, quê Quảng Trị) chia sẻ.
Bán đảo Sơn Trà là điểm đến du lịch xanh giữa lòng Đà Nẵng. Nơi đây có nhiều điểm thăm thú như hồ xanh, chùa Linh Ứng, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát... Nơi đây cũng có hệ động thực vật phong phú, đặc biệt là voọc chà vá chân nâu.
Trời dần tối, lượng người trên bán đảo Sơn Trà vẫn chưa hạ nhiệt. Các bạn trẻ cho hay, về đêm, đứng từ bán đảo nhìn xuống, thành phố hiện ra rất lung linh nên sẽ ở tới tối để tận hưởng khoảnh khắc đó.