Giới trẻ

Giới trẻ chụp ảnh từ sáng đến tối ở 'tọa độ xanh' Sơn Trà

Thanh Hiền

TPO - "Đây là địa điểm mà tụi em muốn đi nhất khi đến Đà Nẵng, vì từ Sơn Trà có thể nhìn bao quát thành phố và biển, thích nhất là không khí rất trong lành", Thảo Ly (24 tuổi, quê Quảng Trị) chia sẻ.

Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5﻿ năm nay, bán đảo Sơn Trà﻿ (thành phố Đà Nẵng) nhộn nhịp người dân và du khách, đặc biệt là các bạn trẻ﻿. Tuyến đường lên Sơn Trà từ sáng tới chiều tối không lúc nào vắng vẻ. Ảnh: Thanh Hiền
Dòng xe cộ nườm nượp trên cung đường ngát xanh. "Đây là địa điểm mà tụi em muốn đi nhất khi đến Đà Nẵng, vì từ Sơn Trà có thể nhìn bao quát thành phố và biển, thích nhất là không khí rất trong lành", Thảo Ly (24 tuổi, quê Quảng Trị) chia sẻ.
Bán đảo Sơn Trà là điểm đến du lịch xanh giữa lòng Đà Nẵng. Nơi đây có nhiều điểm thăm thú như hồ xanh, chùa Linh Ứng, tượng Quan Thế Âm Bồ Tát... Nơi đây cũng có hệ động thực vật phong phú, đặc biệt là voọc chà vá chân nâu.
Nhiều bạn trẻ lên bán đảo để được check-in với khung cảnh núi, biển từ trên cao.
Những nơi view đẹp hút các nàng thơ. Trần Thu Trang (sinh viên năm cuối trường Đại học Bách khoa) cho hay vì sợ đông đúc nên Trang và nhóm bạn đã chọn lên bán đảo vào cuối chiều. Tuy nhiên cũng không thưa người mấy, để chụp được một bức ảnh phải chờ tới lượt khá lâu.
Trời dần tối, lượng người trên bán đảo Sơn Trà vẫn chưa hạ nhiệt. Các bạn trẻ cho hay, về đêm, đứng từ bán đảo nhìn xuống, thành phố hiện ra rất lung linh nên sẽ ở tới tối để tận hưởng khoảnh khắc đó.
Dòng xe hướng lên bán đảo Sơn Trà đông đúc. Trong dịp lễ này, bán đảo Sơn Trà cũng có nhiều hoạt động thu hút người dân và du khách﻿ như đi bộ vì môi trường "Bước chân xanh - Son Tra Walking Day", giải cờ tướng "Kỳ vương xứ Quảng" trên đỉnh Bàn Cờ...
Điểm đến xanh giữa lòng Đà Nẵng là nơi giải nhiệt cho người dân, du khách trong kỳ nghỉ lễ dài ngày dưới thời tiết nắng nóng.
Trời tối dần, tuyến đường trên bán đảo Sơn Trà﻿ vẫn nhộn nhịp xe cộ.
#Bán đảo Sơn Trà #Đà Nẵng #du khách #du lịch #30/4 #nghỉ lễ #Điểm đến xanh giữa lòng Đà Nẵng #thời tiết nắng nóng #giải nhiệt

