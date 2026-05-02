Start-up trẻ 'make in Da Nang'

TP - Các cơ chế, chính sách đặc thù của Đà Nẵng đang tạo ra dòng dịch chuyển rõ rệt của các start-up trẻ, tiên phong trong các lĩnh vực công nghệ mới. Họ từng bước làm chủ công nghệ lõi, phát triển các sản phẩm “make in Da Nang”, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu và định hình vị thế mới cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo địa phương.

Từ drone Việt đến khát vọng làm chủ công nghệ lõi

Nằm trên một con đường nhỏ ở phường Ngũ Hành Sơn, phòng labs của XBStation, một start-up chuyên nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ cao trong lĩnh vực thiết bị bay không người lái (drone/UAV) luôn tất bật, ngổn ngang thiết bị, linh kiện. Đây vừa là văn phòng, vừa là khu vực nghiên cứu và phát triển (R&D) của những kỹ sư trẻ. Ít ai biết rằng, từ văn phòng rất đỗi bình thường ấy, mỗi năm, cả ngàn thiết bị điều khiển drone/UAV “make in Da Nang” được xuất khẩu, cạnh tranh sòng phẳng với các “ông lớn” trong lĩnh vực này.

7 năm trước, sau khi tốt nghiệp ngành Cơ điện tử (Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh), chàng trai trẻ Phùng Thanh Trinh (SN 1995, Đồng sáng lập và Điều hành start-up XBStation) trở về quê hương Đà Nẵng, lựa chọn một lĩnh vực mới mẻ vào thời điểm đó - drone/UAV với ước mơ chinh phục bầu trời. Trinh phụ trách nghiên cứu phần cứng, người bạn đồng sáng lập phụ trách phát triển phần mềm. Sản phẩm cốt lõi của start-up là giải pháp điều khiển thiết bị bay không người lái (thiết bị kết nối và phần mềm) có thể kết nối qua mạng di động và vệ tinh, cho phép điều khiển drone/UAV ở khoảng cách xa từ vài trăm mét đến vài chục km.

Anh Phùng Thanh Trinh (bìa trái, Đồng sáng lập và Điều hành start-up XBStation) giới thiệu về giải pháp điều khiển thiết bị bay không người lái với nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Giang Thanh

Định hướng phát triển tập trung vào R&D, anh Trinh cùng các cộng sự mất gần 2 năm để cho ra sản phẩm đầu tiên, sau đó, tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp và cải tiến để đạt được độ hoàn thiện cao, có thể cạnh tranh với công nghệ tiên tiến của các nước trên thế giới. Nhờ đó, sản phẩm của XBStation có tỷ lệ nội địa hóa rất cao, khoảng 80% - 90%, với phần mềm do các kỹ sư trẻ mày mò thiết kế và phát triển, làm chủ công nghệ.

“Chúng tôi không chọn làm drone hoàn chỉnh để bán đại trà, mà tập trung vào công nghệ lõi trong hệ sinh thái đã được module hóa rất mạnh trên toàn cầu. Đây là chiến lược giúp start-up Việt Nam có thể tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì cạnh tranh trực diện với những tập đoàn lớn”, anh Trinh nói.

Chọn lối đi khác biệt so với nhiều start-up công nghệ khác ở Đà Nẵng, ngay từ thời điểm bắt đầu, anh Trinh đã xác định mục tiêu chinh phục thị trường quốc tế. Đến nay, 90% - 95% doanh thu của XBStation đến từ xuất khẩu với hàng chục khách hàng đều là các doanh nghiệp, tập đoàn lớn ở Mỹ, châu Âu…, ứng dụng vào đa dạng lĩnh vực như: nông nghiệp, giao hàng, giám sát, tuần tra…

Theo đuổi một lĩnh vực mới mẻ, tuy nhiên, những kỹ sư trẻ trong đội ngũ của XBStation luôn xem đó là cơ hội bởi thị trường drone/UAV đầy tiềm năng. “Đó là một cuộc chơi dài hơi mà không phải start-up nào cũng đủ kiên nhẫn để đeo đuổi. Ngay như AI phải mất gần 20 năm để bùng nổ như hiện nay. Chúng tôi lựa chọn chuẩn bị, tích lũy công nghệ tốt nhất để đón chờ “điểm rơi” của thị trường khi thiết bị bay không người lái được ứng dụng rộng rãi trong đời sống”, anh Trinh chia sẻ.

“Các cơ chế, chính sách đặc thù của Đà Nẵng không chỉ dừng lại ở định hướng, mà đã thực sự tạo ra dòng dịch chuyển rõ rệt của các start-up trẻ, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ mới. Làn sóng này đang chuyển từ số lượng sang chất lượng, từ khởi nghiệp nhỏ lẻ sang khởi nghiệp gắn với công nghệ lõi và thị trường quốc tế”. Ông Nguyễn Viết Toàn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng

Không chỉ XBStation, nhiều startup trẻ đã và đang chọn Đà Nẵng làm điểm khởi đầu để thử nghiệm và làm chủ những công nghệ mới. Đó là DatBike với xe điện “make in Da Nang” đầu tiên. Đó là VSAP Lab với kỳ vọng nội địa hóa chuỗi sản xuất chip bán dẫn. Hay Basal Pay, MIMO - những ứng dụng chuyển đổi tài sản số lần đầu được thử nghiệm trong “sandbox” Đà Nẵng.

“Phòng thí nghiệm” cho các start-up trẻ

Là một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đang phát triển mạnh mẽ, Đà Nẵng đang từng bước trở thành “phòng thí nghiệm” cho các lĩnh vực công nghệ mới, đặc biệt là sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết số 259/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 136 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho thành phố. Không gian thử nghiệm có kiểm soát được mở rộng ra cả Đà Nẵng, tạo dư địa lớn để các start-up, doanh nghiệp công nghệ nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các sản phẩm đổi mới sáng tạo.

Đà Nẵng đang từng bước triển khai cơ chế đặt hàng các start-up giải quyết bài toán thực tiễn của địa phương. Ảnh: Giang Thanh

Thời gian qua, Đà Nẵng dần hoàn thiện những “bệ đỡ” đủ lớn để giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vươn xa. Đó là khu khởi nghiệp với mặt bằng miễn phí dành cho các start-up công nghệ ở Khu công viên phần mềm số 2. Đó là những chính sách ưu đãi về thuế doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với các nhà khởi nghiệp, chuyên gia. Đó là sự kết nối ngày càng mở rộng đối với hệ sinh thái khởi nghiệp khu vực và thế giới.

Sự cởi mở, đồng hành của chính quyền cũng là yếu tố níu chân, hấp dẫn các start-up. Đối với nhà sáng lập XBStation, đó là lúc lãnh đạo thành phố chỉ đạo các Sở, ngành nhanh chóng “xin” lại thiết bị, hướng dẫn, hỗ trợ thủ tục cấp phép bay thử nghiệm sau khi biết start-up này bị thu drone vì bay lạc trong khu vực cấm. “Từ lúc bắt đầu, Đà Nẵng là một lựa chọn phù hợp, đặc biệt với việc thử nghiệm công nghệ drone khi mật độ dân cư và không gian bay thử nghiệm là yếu tố then chốt. Với những cơ chế, chính sách ngày càng cởi mở, nơi đây đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các start-up”, anh Trinh chia sẻ.

Thời gian qua, Đà Nẵng từng bước triển khai cơ chế đồng hành và đặt hàng những bài toán thực tiễn cho start-up, nhất là trong lĩnh vực chuyển đổi số, đô thị thông minh, du lịch thông minh… Qua đó, start-up không chỉ được hỗ trợ mà còn có thị trường thử nghiệm và khách hàng đầu tiên là chính quyền địa phương.

Với anh Trần Huyền Dinh - Giám đốc dự án Basal Pay, đó là những hỗ trợ mạnh mẽ từ các sở, ban, ngành trong quá trình thẩm định và đưa phần mềm này trở thành ứng dụng chuyển đổi tài sản mã hóa đầu tiên ở Việt Nam được triển khai thử nghiệm.

Theo ông Nguyễn Viết Toàn - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng, sau hàng loạt cơ chế, chính sách đặc thù được Trung ương và thành phố ban hành, Đà Nẵng đang từng bước trở thành điểm đến mới của các start-up trẻ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi.

“Các chính sách đặc thù đã tạo ra một môi trường thử nghiệm thuận lợi và cởi mở cho startup. Đây chính là yếu tố then chốt giúp các startup công nghệ có thể thử nghiệm nhanh, thất bại nhanh và phát triển nhanh. Có nhiều startup tại Đà Nẵng gọi được vốn, mở rộng thị trường ra quốc gia và quốc tế. Một số dự án khởi nghiệp đã từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì chỉ dừng ở thị trường nội địa”, ông Toàn cho hay.