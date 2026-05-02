'Đánh chuông' xứ người

TP - Từ một tuổi thơ lớn lên trong gia đình lao động bình dị, đến những giảng đường, viện nghiên cứu và đại học hàng đầu xứ người, hành trình xây dựng mô hình dự đoán ung thư của TS Trần Thị Xuân Mai và mô phỏng kết cấu kỹ thuật sử dụng vật liệu mới của PGS.TS Nguyễn Ngọc Tấn là minh chứng sống động cho bản lĩnh của trí tuệ Việt khi bước ra thế giới.

Xây dựng mô hình phát hiện ung thư sớm

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Tiền Phong, để miêu tả về cường độ làm việc của mình tại phòng nghiên cứu của Đại học Hanyang (Hàn Quốc), TS Trần Thị Xuân Mai nhớ tới hình ảnh tuổi thơ lớn lên từ sạp bán hàng của ba mẹ ở TPHCM.

“Ba mẹ làm việc chăm chỉ quanh năm, mỗi ngày phải thức dậy từ rất sớm, lúc 1-2 giờ sáng để đi lấy hàng về bán, chỉ nghỉ vài ngày vào dịp Tết âm lịch. Việc buôn bán vất vả của ba mẹ đã trở thành nguồn động lực lớn nhất, ảnh hưởng sâu sắc đến tính cách, sự bền bỉ, kiên trì của mình sau này”, chị Mai nhớ lại.

Ba mẹ đã trở thành tấm gương cho chị trên hành trình học thuật, và mỗi khi phòng nghiên cứu sáng đèn, cũng là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang mò mẫm phân tích số liệu, nghiên cứu các phương pháp thống kê mới. Chị Mai thường làm việc đến khuya mỗi ngày và không nghỉ cuối tuần.

“Mình luôn nghĩ rằng nếu các bạn Hàn Quốc trong lab nỗ lực một phần thì mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để chứng minh năng lực và tránh bị đào thải trong môi trường cạnh tranh khốc liệt”, nữ tiến sĩ trẻ nói.

Nhờ sự cố gắng đó, chị Mai là nữ tiến sĩ Việt duy nhất được chọn trao giải thưởng Nghiên cứu viên xuất sắc tại trường (năm 2022), giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho “50 thành tích xuất sắc trong các dự án hỗ trợ nghiên cứu học thuật năm 2025”. Tính từ bài báo khoa học đầu tiên được xuất bản vào năm 2015, đến nay, TS. Mai có hơn 50 bài báo khoa học được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế về y học.

TS Trần Thị Xuân Mai nhận giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho “50 thành tích xuất sắc trong các dự án hỗ trợ nghiên cứu học thuật năm 2025”

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, TS. Mai đã nhận được tài trợ cho hai dự án nghiên cứu từ Quỹ Nghiên cứu Quốc gia Hàn Quốc, tập trung vào các yếu tố nguy cơ của ung thư vú và xây dựng mô hình dự đoán ung thư. Kết quả nghiên cứu của chị giúp xác định những đối tượng có nguy cơ phát triển ung thư vú cao, xây dựng chương trình tầm soát hiệu quả cho nhóm nguy cơ cao. Qua đó, củng cố bằng chứng về yếu tố nguy cơ, giúp các quốc gia xây dựng chiến lược phòng ngừa và tầm soát ung thư vú hợp lý.

Để chinh phục được Quỹ Nghiên cứu, cũng như học giả quốc tế về giá trị thực tiễn của đề tài, chị Mai đã gom nhặt từng phát hiện nhỏ từ những ngày miệt mài phân tích dữ liệu, viết bài, sửa bài, nộp bài và phản biện. Có những bài báo chị phải nộp đến hơn 20 tạp chí mới được chấp nhận hoặc quen với cảm giác bị từ chối nhiều lần khi xin tài trợ nghiên cứu từ các tổ chức quốc tế.

Trong tương lai, nữ tiến sĩ trẻ mong muốn có thể kết nối và xây dựng mạng lưới các nhà khoa học về phòng chống ung thư tại Việt Nam.

“Dạo gần đây, mình rất thích cụm từ “good-fail”- thất bại không phải điều xấu, mà là trải nghiệm tốt trong cuộc sống. Với mình, khoa học không phải là một cuộc chạy nước rút, mà là một hành trình dài, nên điều quan trọng là phải biết nuôi dưỡng sự bền bỉ của mình”, chị Mai chia sẻ.

Dám bước vào “sân chơi” khắc nghiệt nhất

Trở thành phó giáo sư của trường thuộc top 8 các trường đại học tốt nhất Hàn Quốc theo xếp hạng Times Higher Education (THE) năm 2026, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tấn - khoa Kỹ thuật kiến trúc, Đại học Sejong, không quên hình ảnh cha mẹ làm việc vất vả, cảnh mưa lũ, gió bão hằng năm ở vùng quê Quảng Ngãi.

Nguồn động lực to lớn ấy đã hình thành nên tính cách chịu khổ và cần cù của anh trong hơn 10 năm nghiên cứu trong lĩnh vực Cơ học tính toán với hơn 60 công bố khoa học trên các tạp chí ISI. Đến nay, anh đang duy trì việc bình duyệt cho hàng chục tạp chí khoa học ISI, thành viên ban biên tập của một số tạp chí uy tín. Trước đó, anh từng là thành viên của nhiều dự án nghiên cứu do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ và là người khảo sát chính của nhiều dự án hợp tác quốc tế trong 6 năm làm việc tại Đại học Sejong.

Những nghiên cứu của anh tập trung vào việc mô phỏng các kết cấu kỹ thuật sử dụng những vật liệu mới, mô hình lý thuyết mới, kỹ thuật tính toán mới và có xét đến các ứng xử phức tạp của kết cấu. Những kết cấu này có thể kể đến một cách điển hình như các mái vòm trong các sân vận động hay nhà triển lãm, các kết cấu dầm sàn và mái che trong công trình dân dụng, vỏ thân máy bay hay tàu ngầm…

PGS.TS Nguyễn Ngọc Tấn trong phòng nghiên cứu

Ngoài ra, anh đang cộng tác với nhóm nghiên cứu Vật lý ứng dụng ở Việt Nam, để áp dụng trí tuệ nhân tạo vào việc tự động hóa quá trình mô phỏng đặc tính vật lý của tấm pin năng lượng mặt trời có sử dụng vật liệu mới, góp phần giảm thiểu khí thải CO 2 và bảo vệ môi trường bền vững.

“Công việc nghiên cứu khoa học đòi hỏi người làm phải liên tục đặt câu hỏi, suy nghĩ về ý tưởng mới, thậm chí thường xuyên đối diện với nhiều vấn đề khó. Thế nhưng, mỗi khi cảm thấy không thể duy trì năng lượng sáng tạo, tôi sẽ không cố chấp mà thường bắt đầu lại nghiên cứu khi thấy tinh thần tốt, có ý tưởng mới hoặc khỏe khoắn hơn”, PGS.TS Tấn chia sẻ.

Để trí tuệ Việt luôn được đánh giá cao trên cộng đồng học thuật quốc tế, từ khi học thạc sĩ ở Việt Nam, TS Tấn luôn có thói quen không bỏ sót bất kỳ hội thảo khoa học nào liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu của mình.

“Đến nay, khi đã công tác tại trường đại học uy tín, tôi luôn xem mình là một “chiếc thùng rỗng” để tiếp thu mọi phản biện và đóng góp khoa học của cộng sự để tối ưu nghiên cứu của mình”, nhà khoa học trẻ nói.