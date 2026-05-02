Xúc động thư và tranh của học sinh gửi chiến sĩ nơi đảo xa

TPO - Hơn 100 bức thư và tranh vẽ của học sinh xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) được hoàn thành gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa. Qua những nét vẽ giản dị và lời văn chân thành, các em bày tỏ tình yêu với biển đảo quê hương cùng sự biết ơn sâu sắc dành cho những người lính ngày đêm canh giữ nơi đầu sóng ngọn gió.

Hưởng ứng kế hoạch của Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh về việc tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo, nhân dịp đoàn công tác chuẩn bị thăm đảo Trường Sa, các liên đội trên địa bàn xã Thiên Cầm đã nhanh chóng triển khai hoạt động vẽ tranh, viết thư gửi tới các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa.

Dù thời gian phát động không dài, nhưng hoạt động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ học sinh tại 7 trường học trên địa bàn xã Thiên Cầm. Từ sự hướng dẫn của các thầy cô tổng phụ trách, các em học sinh đã tích cực tham gia bằng tất cả sự hào hứng và trách nhiệm của mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng trăm sản phẩm đã được hoàn thiện, trong đó có hơn 50 bức thư và khoảng 60-70 bức tranh được lựa chọn gửi đi.

Các em học sinh hào hứng tham gia vẽ tranh, viết thư gửi đến nơi đảo xa.

Điều đặc biệt là mỗi tác phẩm đều mang một màu sắc riêng, phản ánh góc nhìn hồn nhiên nhưng đầy xúc động của các em nhỏ về biển đảo quê hương. Có những bức tranh vẽ hình ảnh người lính đứng gác giữa trùng khơi, phía sau là lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng gió. Có những bức khác lại tái hiện cuộc sống sinh hoạt giản dị của các chiến sĩ trên đảo, với hình ảnh cây xanh, mái nhà và những con sóng bạc đầu. Tất cả đều được thể hiện bằng nét vẽ mộc mạc nhưng chứa đựng nhiều tình cảm.

Không chỉ dừng lại ở tranh vẽ, những lá thư tay cũng mang đến nhiều cảm xúc. Trong các bức thư đều chứa đựng tình cảm chân thành của các em học sinh dành cho các chú bộ đội. Nhiều em bày tỏ mong muốn được một lần đặt chân đến Trường Sa, được tận mắt chứng kiến nơi mà các chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ.

Những bức tranh đầy màu sắc là những món quà ý nghĩa, những tình cảm thân thương của các em gửi tới các chú bộ đội đang ngày đêm canh giữ biển đảo quê hương tại Trường Sa.

Trong một bức thư đầy xúc động, em Hoàng Thị Linh Đan, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Nam Phúc Thăng chia sẻ: “Cháu chưa từng được đặt chân lên vùng đảo thiêng liêng Trường Sa mà các chú đang canh giữ ngày đêm. Cháu biết nơi đó có nắng gió khắc nghiệt, có vị mặn của biển khơi mà các chú đang gắn bó. Có lẽ vì thế mà cháu có một tình yêu đặc biệt với vùng biển quê hương mình. Cháu yêu vị mặn chát của những cơn gió biển...”.

Những lời văn tuy mộc mạc nhưng lại cho thấy sự hiểu biết và tình cảm sâu sắc của một em nhỏ đối với biển đảo quê hương.

Qua từng nét vẽ hồn nhiên, những dòng thư của các em học sinh đã thể hiện tình yêu biển đảo, niềm tự hào dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc tới những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Chia sẻ về hoạt động này, chị Bùi Thị Như Quỳnh, Bí thư Đoàn xã Thiên Cầm cho biết, mặc dù thời gian triển khai ngắn nhưng các trường học đã hưởng ứng rất nhanh và nghiêm túc. Nhiều bài dự thi không chỉ đẹp về hình thức mà còn có nội dung sâu sắc, thể hiện rõ tình cảm của các em đối với các chiến sĩ.

“Chúng tôi thực sự bất ngờ trước sự sáng tạo và tâm huyết của các em học sinh. Các bức tranh, bức thư đều được đầu tư rất chỉn chu, thể hiện tình cảm trong sáng, chân thành gửi tới những người lính nơi đảo xa", chị Quỳnh chia sẻ.

Theo chị Quỳnh, việc tổ chức hoạt động không chỉ nhằm gửi gắm tình cảm đến các chiến sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước cho học sinh. Thông qua những nét vẽ, dòng chữ, các em có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về biển đảo Việt Nam, về những hy sinh thầm lặng của các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Bí thư Đoàn xã Thiên Cầm cũng cho biết, những nét vẽ còn vụng về, những dòng chữ còn hồn nhiên nhưng lại mang theo tình cảm lớn lao. Đó là niềm tin, là sự biết ơn và cũng là lời nhắn nhủ đầy yêu thương của thế hệ trẻ gửi đến các chiến sĩ đang canh giữ nơi đảo xa. Đặc biệt đây cũng là hoạt động góp phần nuôi dưỡng ý thức trách nhiệm với quê hương, đất nước trong tương lai.

Sau khi được tuyển chọn kỹ lưỡng, những bức thư và tranh vẽ tiêu biểu đã được tập hợp, đóng gói cẩn thận để gửi theo đoàn công tác ra Trường Sa. Đây không chỉ là những món quà tinh thần ý nghĩa mà còn là cầu nối gắn kết tình cảm giữa đất liền và hải đảo.