Giáo dục

Gần 100 chuyên gia quốc tế cùng thảo luận tại Diễn đàn Doanh Nghiệp Swinburne QASS 2026

P.V

Diễn đàn Doanh nghiệp “AI Lượng tử, Chip thông minh và Giải pháp bảo mật cho ngành công nghiệp thế hệ mới” (QASS 2026), do Swinburne Vietnam tổ chức trong khuôn khổ Hội thảo Quốc tế SCI, đã khép lại với quy mô hơn 80 tác giả và 11 diễn giả học thuật đến từ nhiều quốc gia như Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Hàn Quốc…Sự kiện tập trung vào các công nghệ mới và thông minh đang định hình nền tảng vận hành của doanh nghiệp trong kỷ nguyên số.

Mở đầu diễn đàn, ông Phạm Duy Phúc, Giám đốc các Dự án Chiến lược của Tập đoàn FPT, trình bày keynote “AI ứng dụng cho chuyển đổi doanh nghiệp và tối ưu vận hành”, nhấn mạnh AI đang chuyển từ công cụ phân tích sang tham gia trực tiếp vào ra quyết định và tối ưu vận hành ở quy mô lớn. Tuy nhiên, ông cho rằng dù công nghệ phát triển nhanh, “trực giác con người” vẫn là yếu tố không thể thay thế trong việc tạo ra giá trị thực tiễn, cho thấy cách tập đoàn FPT tiếp cận AI như một năng lực chiến lược trong doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực AI lượng tử, ông Dongwoo Hwang, Giám đốc Quantum AI Co., Ltd. (Hàn Quốc), mang đến chủ đề AI lượng tử cho tối ưu hóa và nâng cao lợi thế cạnh tranh trong công nghiệp. Với kinh nghiệm đi đầu trong phát triển hạ tầng Trung tâm dữ liệu sẵn sàng cho điện toán lượng tử tại Hàn Quốc, ông chia sẻ góc nhìn về cách các doanh nghiệp có thể chuẩn bị cho làn sóng công nghệ mới này, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các giải pháp sẽ sớm được ứng dụng tại Việt Nam.

Cùng lĩnh vực, TS. Nguyễn Quốc Hưng, Viện trưởng Viện Công nghệ Lượng tử, Đại học Quốc gia Hà Nội, Phó Chủ tịch mạng lưới VNQuantum, nhận định công nghệ lượng tử là “làn sóng tiếp theo” sau AI và bán dẫn mà Việt Nam không nên bỏ lỡ. Ông chỉ ra hai động lực chính: xu hướng toàn cầu giúp Việt Nam có lợi thế của người đi sau, và định hướng phát triển công nghệ lõi trong nước theo nghị định số 27, tạo nền tảng cho việc tham gia sâu hơn vào cuộc đua công nghệ quốc tế.

Nhóm sinh viên Swinburne Vietnam tham gia với vai trò tác giả nghiên cứu.

Trong lĩnh vực bán dẫn, GS. Oh Hyunseok, Trưởng khoa Thiết kế Bán dẫn, Đại học Gachon (Hàn Quốc), trình bày về “Chip thông minh cho hệ thống công nghiệp quy mô lớn và tiết kiệm năng lượng”. Ông nhấn mạnh chip thông minh không còn là một thành phần trong thiết bị, mà đã trở thành “động cơ” của toàn bộ hệ thống công nghệ hiện đại. Xu hướng tương lai sẽ tập trung tối đa hóa hiệu năng trong khi giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.

Ở lĩnh vực bảo mật, TS. Phương Cao, nhà khoa học tại Trung tâm Ứng dụng Siêu máy tính, Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ), cảnh báo về nguy cơ các hệ thống mã hóa hiện tại có thể bị phá vỡ bởi điện toán lượng tử trong tương lai, kéo theo những thay đổi lớn đối với viễn thông, tài chính và toàn bộ hạ tầng internet.

Hội thảo thu hút sự chú ý của giới học thuật và doanh nghiệp.

Bổ sung góc nhìn triển khai thực tế trong lĩnh vực bảo mật, ông Lê Anh Bình, Giám đốc Toàn cầu & Quản lý Sản phẩm SafeGate (SCS), đã đem đến những góc nhìn về An ninh mạng cho hệ sinh thái công nghiệp số an toàn và tin cậy, nhấn mạnh hai thách thức lớn đối với doanh nghiệp: duy trì hệ thống vận hành bền vững và đảm bảo niềm tin của khách hàng, yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến thương hiệu và uy tín.

Không chỉ là diễn đàn của các chuyên gia quốc tế, QASS 2026 còn ghi nhận sự tham gia của sinh viên Swinburne Vietnam với vai trò tác giả nghiên cứu. Nhóm sinh viên gồm ba thành viên từ các chuyên ngành An ninh mạng, Phát triển phần mềm và Trí tuệ nhân tạo đã trình bày đề tài phát hiện âm thanh do AI tạo ra. Đây là bước nghiên cứu trong dự án phát triển thiết bị biên nhằm nhận diện giọng nói AI trên điện thoại — một hướng đi có tính ứng dụng cao trong bối cảnh nội dung số ngày càng phức tạp.

Bên cạnh đó, sinh viên Lê Tuấn Anh cũng trình bày nghiên cứu về kiến trúc cảnh báo sớm lũ quét dựa trên công nghệ Phát sóng quảng bá theo ô tại Hòa Bình. Đáng chú ý, đề tài được phát triển từ chuyến đi thực địa tại Mai Châu, nơi nhóm sinh viên Swinburne Vietnam trực tiếp quan sát, thu thập dữ liệu và xây dựng mô hình cảnh báo phù hợp với điều kiện địa phương.

Thông qua QASS 2026, Swinburne Vietnam tiếp tục khẳng định vai trò là cơ sở giáo dục đón đầu và dẫn dắt các xu hướng công nghệ mới, khi chủ động đưa các lĩnh vực như AI lượng tử, bán dẫn và an ninh mạng vào cùng một không gian thảo luận dưới góc nhìn ứng dụng.

Trong bối cảnh các công nghệ mới đang nhanh chóng trở thành hạ tầng cốt lõi của nền kinh tế số, QASS 2026 không chỉ là nơi cập nhật xu hướng, mà còn góp phần định hình cách doanh nghiệp tiếp cận và ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

#công nghệ #AI lượng tử #bảo mật #chip thông minh #doanh nghiệp #Swinburne

